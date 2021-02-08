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Dünya Türkiye’ye karşı skandal adımlar atan Yunanistan’da deprem! Askerler isyan bayrağı açtı
Dünya

Türkiye’ye karşı skandal adımlar atan Yunanistan’da deprem! Askerler isyan bayrağı açtı

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'da kriz büyüyor. Atina yönetiminin 6 aydır asker maaşlarını ödeyemediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:05:00 -
Türkiye’ye karşı skandal adımlar atan Yunanistan’da deprem! Askerler isyan bayrağı açtı

Yunanistan’da sınırdaki askerlerin 6 aydır ödenmeyen maaşı kriz çıkardı. Doğu Akdeniz'deki krizi sürekli tetikleyen ve Türkiye korkusuyla ekonomik krize rağmen silahlanmaya devam eden ülkede sınırda görev yapan askerlere maaş ödenmediği ortaya çıktı.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan’da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor” ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterdi.

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan’da sınırdaki askeri personelin ödenmeyen maaşları krize neden oldu. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) “ Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı” diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.

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Yorumlar

Tozkoparan

Beter ol şerefsiz rafael alirsin sen önce karnini doyur.
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düşmanlıkla nefretle buraya kadar.

aynısını kasetle getirilen kılıçdaroğlu da yaşıyor. yalanlarla linçle iftirayla terörle sokak olaylarıyla fetö destekçiliğiyle buraya kadar. şimdi kendi partisi parçalanıyor az buçuk milli olanlar ayrılıyor, partide tecavüzler almış başını gidiyor, kin güttüğü toplumsal gruplar şimdi kendisinden nefret ediyor!
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