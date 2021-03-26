Türkiye'ye karşı savaş provokasyonu! F-16'lar peş peşe havalandı

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmanın 200. yılını kutladığı Bağımsızlık Günü, Antalya Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nda Yunan ordusunun provokasyonuna dönüştü.

Başkent Atina'da düzenlenen resmi törenlere Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Macron'u temsilen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly katıldı. Atina'nın simgesel Sintagma Meydanı'ndaki törende Fransız ve ABD jetleri havalandı, Yunan ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler uçtu.

Biden Miçotakıs'i aradı

Kutlamalara bir video mesaj gönderen ABD Başkanı Joe Biden, gece yarısı Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunan basını görüşmenin yarım saat sürdüğünü ve olumlu bir havada geçtiğini bildirdi. Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Atina'yı destekleyen Joe Biden, tebriklerini ilettiği Miçotakis'e Washington'ı ziyaret etmesi için davet gönderdi. İki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesini istediğini söyledi.

Havada provokasyon

Antalya'nın Kaş ilçesine birkaç kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda ise, Yunan savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Sosyal medyada iki F-16 jetinin Meis üzerinden geçtiği çok sayıda görüntü paylaşıldı. Meis Adası'ndaki bir tepede askerlerin ellerinde Yunanistan bayraklarıyla savaş uçaklarını selamladığı görüntüler de yine sosyal medyada paylaşılan video kayıtları arasındaydı.

Denizde de provokasyon

Sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta ise, Meis etrafında devriye gezen güdümlü füze taşıma kapasiteli Yunan savaş gemisi P68 HS Daniolos'un 1821 ayaklanmasına ait bayrak taşıdığı görüldü. Savaş uçaklarının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nden kalkış yaptığını aktaran Yunan medyası, geçtiğimiz yaz mevsiminde sıkça gündeme gelen Meis'teki alçak uçuşla Türkiye'ye yanıt verildiğini yazdı.