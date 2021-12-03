Türkiye’ye karşı kirli oyun: İran-PKK işbirliği deşifre oldu

İranlı general Kasım Süleymani, Suriye’deki iç savaş sırasında terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri ile görüşerek "Esad’a karşı savaşmayın, size özerk bölge verelim” vaadinde bulundu. Kanton adı altında Cezire, Kobani ve Afrin, teklifin kabul edilmesinin ardından PKK’ya rüşvet olarak verildi

Suriye’de kurulan terör kantonlarının arkasından 1980’lerin başından itibaren terör örgütü PKK ile yakın ilişki kuran İran’ın parmağı çıktı. Terör örgütü PKK içerisinde uzun yıllar kaldıktan sonra örgütten ayrılan Hoşeng Osi, kirli işbirliğinin detaylarını Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenmiş olduğu saldırı sonucunda öldü

Yılmaz Bilgen’in haberine göre, ABD tarafından öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, kanton fikrini ilk ortaya atan kişiydi. Sözde PKK yöneticileri ile 2011 yılı sonunda Kamışlı’da görüş Süleymani, Esad’a karşı savaşmamaları karşılığında teröristlere özerk bölge vaadinde bulundu. Taraflar el sıkıştı. Afrin, Kobani ve El-Cezire terör örgütü PKK’ya kanton adı altında rüşvet olarak verildi.

İran PKK'yı kullanıyor

Kurulduğu ilk dönemden bu yana terör örgütü PKK'nın İran rejimi tarafından çok amaçlı kullandığını belirten Osi, örgütün kurucu kadrosunda yer alan Mehmet Karasungur’un İran ile PKK arasındaki ilk irtibatı sağlayan kişi olduğunu söyledi. İran’da Dışişleri Bakanlığı da dâhil birçok kritik görevlerde bulunacak olan Ali Ekber Velayeti ise ilişki ağının Tahran tarafında bulunuyordu. Suriye’nin başkenti Şam’da, Velayeti ile örgütün elebaşı Öcalan birçok defa görüştü.

20 yıl PKK'da kaldıktan sonra örgütten ayrılan Hoşeng Osi kirli iş birliğini anlattı

Elebaşı Öcalan'dan mektup

Örgütte kaldığı 20 yılın ardından ayrılarak Avrupa’ya sığınan Hoşeng Osi, İran’ın terör örgütü PKK’yı ilk kamplarını kurduğu Bekaa ve sonrasında yerleştiği Kandil süreçlerinde de büyük destek verdiği bilgisini paylaştı. Osi, Bekaa kampları ile ilgili Ali Ekber Velayeti’nin o dönemde Suriye’nin kontrolünde olan bölgenin PKK’ya tahsis edilmesi ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli rol oynadığını söyledi. Osi, yakın dönemde yaşananlara yönelik önemli bilgiler de verdi. 15/12/1998 tarihinde Öcalan’ın İtalya'nın başkenti Roma'dayken uzun bir mektup yazdığını belirten Osi, Öcalan’ın bu mektubu Celâl Talabani’ye göndererek kendisinden İran ile arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.

‘Kandil İran ile ortaya çıktı’

Öcalan’ın o dönemdeki hedefinin İran ve Talabani’nin nüfuz alanına giren bölgeler olduğunu, Kandil’in hiçbir şekilde gündemlerinde olmadığını belirten Osi, “Bu sebeple Talabani ile yoğun görüşme yürüttü. Bununla birlikte Rusya ve Yunanistan ile de bağlantı kurdu ancak bu temaslarında hayal kırıklığı yaşadı. İşte o süreçte İran devreye girdi ve Kandil seçeneği ortaya çıktı” dedi.

Silahlı mücadele şart

Öcalan’ın yakalanmasını takip eden dönemde PKK içerisinde silahlı mücadeleyi durdurma, Kürt meselesini çözme amaçlı barışçıl bir projeleri düşünme süreçleri yaşandığını anlatan Osi, “O dönem İran devreye girdi ve çatışmanın devam etmesini sağladı. Şii rejim için ateş ve savaşın devam etmesi çok önemliydi. Kandil’e bunu dayatan İran oldu. Bu noktada başarılı da oldular” dedi.

Murat Karayılan yakalanmıştı

Uzun süre terör örgütü PKK'da kalan Hoşeng Osi, 13 Ağustos 2011 tarihinde İran'ın Murat Karayılan’ı yakaladığını söyledi. İçeride birebir şahitlik ettiği hadisenin Tahran tarafından gizlendiğini kaydeden Osi “Bu konuda Türkiye’den gelecek iade talebinin etkili olduğunu düşünüyorum. Karayılan’ın tutuklanması sırasında İran ile PKK arasında çok önemli anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalardan Suriye’yi ilgilendiren kısmı uygulamaya konuldu. Süleymani, Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri PKK’ya teslim etme konusunda Esad rejimini ikna etti” dedi. Osi, PKK ile yapılan anlaşmaya Sincar’ın da dâhil edildiğini ve Sincar’da da kanton uygulamasının tatbik edildiğine vurgu yaptı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan

‘PKK Arap baharını destekledi’

Suriye’de savaşın çıktığı ilk günlerde PKK içerisinde olduğunu ve Belçika’nın başkenti Brüksel’e 22 kilometre uzaklıktaki Denderleeuw köyünden yayın yapan ROJ TV’de çalıştığını belirten Osi, örgütün medya sorumlusu Mustafa Karasu’dan bir talimat aldıklarını söyledi. Karasu’nun verdiği talimatta Kürtleri ve Suriyelileri Esad rejimine karşı gösteri yapmaya teşvik etmelerini istediğini ve PKK’nın Arap Baharı’nı desteklemeye karar verdiğini aktaran Osi, “Talimatları ve emirleri yerine getirdik. PKK’nın Esad rejimine karşı Kürt ve Suriye halkının taleplerinin yanında durduğu o an bu karardan mutluydum. Bu durum iki ay sürmedi. PKK liderinin İmralı cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla PKK’nın medya söyleminin tonu değişti. İlk baştaki çıkış bir şantajdı ve sonrasında pazarlık dönemi başladı” diye konuştu.

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla Öcalan’ın Esad’a kapı araladığını ve muhatabının Kürt aşiretler değil PYD olduğunu söylediğini belirten Hoşeng Osi, “Buna karşılık ‘taleplerimiz karşılanmazsa muhaliflerin yanında duracağız’ diyerek Esad’ı tehdit etmişti” dedi.

PKK’ya kanton rüşveti

Bir yandan pazarlıkların sürdüğünü diğer yandan da Salih Müslüm, İlham Ahmad, Eldar Halil gibi kadroların Kandil tarafından Suriye’ye gönderildiğini, Kandil’in silah ve cephane sevk ettiğini ifade eden Hoşeng Osi, “İran’ın araya girmesi ile rejim, yapılan şantaja boyun eğdi. Temmuz 2012’de 'Demokratik Özerk Yönetim' adı altında Cezire, Kobani ve Afrin kanton olarak ilan edildi ve PKK’ya rüşvet olarak verildi” şeklinde konuştu.