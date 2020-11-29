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Gündem Türkiye'ye karşı kirli ittifak! 5'li çete yine provokasyon peşinde
Gündem

Türkiye'ye karşı kirli ittifak! 5'li çete yine provokasyon peşinde

Her yıl Mısır, Yunanistan ve GKRY silahlı kuvvetleri arasında düzenlenen tatbikata bu yıl Fransa ve BAE'nin de katılması provokasyon olarak değerlendiriliyor. Askeri tatbikat, 30 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye bölgesinde düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:20:00 -
Türkiye'ye karşı kirli ittifak! 5'li çete yine provokasyon peşinde

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bir süredir tansiyonun düşmediği Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak bir adım daha atıyor. Üç ülke 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde Mısır'ın İskenderiye bölgesinde askerî tatbikatı düzenleyecek.

BAE ve Fransa ilk kez katılacak

"Medusa-10" adı verilen tatbikata son dönemde Türkiye karşıtı politikaların dozunu artıran Fransa ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de katılacak. Her yıl Mısır, Yunanistan ve GKRY silahlı kuvvetlerin arasında düzenlenen tatbikatta bu yıl Fransa ve BAE’nin katılması provokasyon olarak değerlendiriliyor.

BAE düşmanlığını itiraf etmişti

Son yıllarda Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum sergileyen BAE, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya meselelerinde Türkiye karşıtı cephede yer almayı sürdürüyor. Abu Dabi yönetimi Türkiye’ye karşı düşmanca tavır sergilediklerini açıkça ifade ederken, önceki gün de BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan, Mısır ve Fransa ile birlikte Türkiye'ye karşı pozisyon aldıklarını açık bir şekilde dile getirmişti.

F-16 savaş uçakları göndermişti

BAE daha önce de Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki ortaklığa destek verdiğini açıklamış ve Girit adasındaki stratejik Suda Limanı'na F-16 göndermişti. BAE’nın F-16'ları, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alana çok yakın bir bölgede, uluslararası hukuku hiçe sayarak Yunanistan ve Fransa’nın da yer aldığı ortak askerî tatbikata katılmıştı.

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