Türkiye’ye karşı karanlık ittifak

Doğu Akdeniz’de İsrail ile Yunanistan yakınlaşmasına Körfez’in çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de ABD tarafından dahil edildiği ortaya çıktı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Yunanistan’da düzenlenen en büyük askeri tatbikat olarak değerlendirilen Iniohos 2019’da, BAE savaş uçakları, İsrail, Yunanistan ve diğer katılımcı ülkelerle birlikte yer aldı. Yunanistan’da, Ege ve Doğu Akdeniz’in kesişim noktası Mora yarımadası sathında düzenlenen ve 12 Nisan’da sona eren tatbikata, BAE, İsrail, ABD, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve neredeyse tüm Yunan hava kuvvetleri Girit filosunun katılması dikkat çekti. Tatbikatı önemli kılan bir nokta ise İsrail ve İtalyan F-35’lerinin de tatbikatta yer alması oldu.

Geniş yelpazede katılım

Iniohos 2019 tatbikatına F-16, F-35, F-4, M-2000, EMB-145H AEW&Cİ, Tornado ve tanker uçaklar dahil geniş yelpazede bir katılım gerçekleşmesi dikkat çekti. Yunan Hava Kuvvetleri tatbikatın amacının, karmaşık ve çok boyutlu tehdit ortamı karşısında gerçekçi operasyonel eğitim sağlama olduğunu belirtti. İtalyan Hava Kuvvetleri’nin F-35 savaş uçakları ile tatbikata katıldığı belirtildi. Yunanistan’ın elinde bulunan Rus yapımı S300’lerin tatbikat sırasında F-35’lere karşı eğitim amaçlı kullanılıp kullanılmadığı bildirilmedi.

İsrail ve BAE ege semalarında

Mora yarımadasında düzenlenen tatbikata, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı blokun başını çeken İsrail ve BAE’nin de birlikte katılması dikkat çekti. İsrail’in tatbikata 12 F-16 C/D/I ile katıldığı belirtilirken, BAE de 6 M2000-9 ise tatbikatta yer aldı. Daha önce İsrail F-35’lerinin Girit’te konuşlu S300’lere karşı eğitim uçuşu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yunanistan ile yakın ortaklık

İsrail son dönemde Yunanistan ile de askeri düzeyde (kara, hava ve deniz gücü) işbirliğini artırmış durumda ve iki birlikte pekçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. İsrailli pilotların, F-35, F-4, M-2000 ve Tornado savaş uçaklarının Atina üzerinde gösteri uçuş yapan yedi uçaklık formasyonda yer aldığı da belirtildi.

Larissa’dan ilan etti Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise ülkesinin ABD ile ilişkisini “mükemmel” olarak niteledi. Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD’nin de gündeminde olan Larissa hava üssüne ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Yunan bakan, ülkesinin NATO’daki müttefikleri ve özellikle ABD ile ilişkisini “mükemmel seviyede” sözleriyle niteledi. Apostolakis, “Bize sunulan her fırsatı, operasyonal kabiliyetlerimizi artırmak amaçlı, diğer ülke silahlı kuvvetleriyle işbirliği dahilinde, değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yunan savunma bakanı, ABD’nin Larissa hava üssünü, insansız hava araçları operasyonları için kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruyu, “birçok teklif değerlendirme aşamasında” sözleriyle yanıtladı. Kathimerini gazetesi daha önce ABD ile Yunan ordusu arasında işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldığını iddia etmişti.

ABD F-35’leri Körfez’de

ABD Hava Kuvvetleri’nin ilk kez Ortadoğu’ya bir F-35 filosu gönder- diği belirtildi. Amerikan F-35’leri, BAE’de bulunan El-Dafra hava üssüne nakledildi. El-Dafra hava üssü ABD’nin Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyon- larında kullanılmasıyla biliniyor. Üste konuşlu F-22 Raptor uçaklarının yerini alması beklenen F-35’lerin, Suriye ve Irak’taki ABD operasyonlarında kul- lanılacağı da iddia ediliyor. Daha önce ABD Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan F-35’ler bölgeye getirilmişti.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK