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Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Arkalarında Siyonistler var

S-400'lerin teslimatlarının başlamasıyla ABD, Türkiye'nin F-35 programı ortaklığını askıya aldığını duyururken, ABD ve İngiltere merkezli kuruluşlarda harekete geçen bazı kalemler 'Türkiye NATO’dan çıkarılmalı' başlıklı yazılar kaleme aldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:04
Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Arkalarında Siyonistler var

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra açıklama yapan ABD, Türkiye’nin F-35 programı ortaklığını askıya aldığını duyurdu. Türkiye’ye bundan başka bir askeri yaptırım uygulanmayacağının duyurulmasından rahatsız olan bazı küresel kalemler, Türkiye düşmanlıklarını “Türkiye NATO’dan çıkarılmalı” başlıklı yazılarıyla dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, "Türkiye NATO’dan çıkarılmalı mı" cümlesinin tamamen Siyonist lobinin lafı olduğunu belirtti.

“NATO’dan çıkışı sağlayacak hukuki bir mekanizma yok”

Bu olayın, 2009 yılındaki “One Minute” sözüne karşı bedel ödetme gayreti olduğunun altını çizen Zentürk, Batı medyasının F-35 krizinden yola çıkarak yaptığı algı operasyonlarıyla ilgili olarak, “NATO’ya diğer ülkelerin oy birliğiyle girebilirsiniz ama NATO’dan çıkarılma veya çıkma gibi bir hukuki mekanizma yoktur.” diye konuştu.

“Kumpas çalışması S-400’le değil, ‘One Minute’ ile başladı”

Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonlarının 2009 yılındaki Davos zirvesinden bu yana devam ettiğini vurgulayan Zentürk, “F-35’lerin Türkiye’ye satılmaması yönündeki kumpas çalışmaları S-400’lerle başlatılmış bir konu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e ‘One minute!’ demesinin ardından başladı.” ifadelerini kullandı.

“Siyonist lobinin kampanyasıyla tırmandı”

Türkiye’ye F-35 satılmaması konusunun bugünün meselesi olmadığını anlatan Ardan Zentürk, “2010 yılında Vaşington’daki Siyonist lobinin tetikçilerinden biri olan Michael Rubin’in Türkiye’ye F-35 satılmaması yönündeki kampanyasıyla tırmanan gelişmedir. F-35’lerin Türkiye’ye satılıp İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünü ortadan kaldıracağı yönündeki kaygılar, Siyonist İsrail lobisinin Vaşington’daki siyon çabalarına neden oldu. Trump ise bunu istememesine rağmen kabul etmek zorunda kaldı.” dedi.

“Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gayreti de aynı lobinin işi”

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmalı mı cümlesinin tamamen Siyonist lobinin lafı olduğunu belirten Zentürk, “Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gayreti yine benzer lobinin gayretidir. NATO üyesi olamayan bir ülkenin NATO unsurları tarafından vurulması daha kolay olacaktır, fakat hukuken yanlıştır.” şeklinde konuştu.

“Bölgede kara delik açar, herkes o kara deliğe düşer”

Türkiye’nin bir Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz ülkesi olduğunu vurgulayan Zentürk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu coğrafyalarda Türkiye’yi çıkarmak bölgede kara delik açar. O kara deliğin içine Paris de, Londra da, Berlin de düşer.”

Ne olmuştu?

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemlerine ABD’den bekledikleri şiddette bir yanıt verilmemesinden rahatsız olan bazı kuruluşlar, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasına ilişkin temennilerini haberleştirdi.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinde Con Coughlin imzasıyla yayımlanan makale, “Erdoğan çok ileri gitti, Türkiye’yi NATO’dan atmanın zamanı geldi” başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:04
  1. Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk
  2. S-400 krizi
  3. NATO
  4. Türkiye NATO'dan çıkarılmalı mı
  5. Siyonist Lobi
  6. Türkiye düşmanlığı
  7. F-35 krizi
  8. Türkiye
  9. Rusya
  10. ABD
  11. İsrail

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