Türkiye'ye karşı büyük alçaklık tezgahlamışlardı! Ve beklenen oldu! Bu gelişme, İran’ı hiç rahatsız etmiyor mu?

Abdulkadir Selvi, PKK’nın Suriye’de yapmayı planladığı yerel seçimlerin ertelendiğini yazdı. Türkiye’nin kararlı tutumunun bu ertelemede etkili olduğunu belirten Selvi, ancak tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Selvi, bu seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerektiğini ifade ettiği Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"PKK’nın 11 Haziran’da Suriye’de yapmayı planladığı seçimler Türkiye’nin kararlı tutumu nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Ama tehlike tamamen ortadan kalkmış değil. Terör örgütü seçimlerin ağustos ayında yapılacağını ilan etti.

Bu sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü bir terör örgütünün kendine özerk bir statü elde etmek için seçim yapması kabul edilemez.

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Bugün PKK yarın DEAŞ aynı yöntemle Suriye devletinin toprakları üzerinde seçim yapar, özerklik ilan eder sonra bir de bakmışsınız ki terör devleti kurmuşlar.

Sarı Öküz’ü verirsek, devamı gelir. Onun için öncelikle PKK’ya bu seçimleri yapamayacağının gösterilmesi lazım. Ama nasıl?

PKK terör örgütü Suriye topraklarının bir bölümünde seçim yapacağını, özerk bir yönetim ilan edeceğini açıklıyor, Suriye devletinin sesi çıkmadı. Sanki seçimler başka bir ülkede yapılacak.

Suriye’nin hamisi olan Rusya’nın sesi çıkmadı.

‘Tahran’ın savunması Şam’dan başlar’ diyen İran’ın sesi çıkmadı.

Bir tek Türkiye itiraz etti.

Türkiye’nin kararlı tutumu seçimlerin ikinci kez ertelenmesine yetti ama Suriye’de ikinci İsrail’in kurulması, ABD’nin güdümünde bir terör devletinin ilan edilmesi İran’ı rahatsız etmiyor mu? Rusya’yı ilgilendirmiyor mu? Suriye’nin böyle bir sorunu yok mu?

Maalesef hiçbiri doğru bir sınav veremediler."