Türkiye'ye karşı bu adımı atmışlardı! ABD'nin "enayiliği" tescillendi

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, daha seçimlere iki yıl varken, Türkiye’ye şekil verme organizasyonuna soyunan ve bugün istediği sonucu elde edemeyince “Türkiye’de kim kazanırsa onunla çalışmaya hazırız!” gibi açıklamalar yapmak zorunda kalan ABD'nin tavrını “enayice” diye nitelendirdi.

Öcal, özetle şunları kaydetti:

"Perşembe günü, Economist ve diğer batı medyasının dünyadaki gelişmeleri takip ederken kendi görüşleriyle sınırladıkları bir alanı dinlediklerini, bunun da onların gelişmelerle ilgili tahminlerini yanılttığını ifade etmiştim. Medyanın yanılgılarıyla sadece kendi okurlarına zarar verebileceğini, ancak birçok ülke liderinin de aynı yankı odasında dinleyip konuştuğunu, bunun kendi halklarına ve komşu ülkelere zarar verdiğini savunmuştum.

ABD de bence liderinin kafasını kendi yankı odasından çıkartmadığı bir ülke oldu. Oysa daha şurada 20-30 yıl önce ABD, belki size-bana göre fazla “faydacı” ama sonuçta antenleri tüm dünyaya açık bir ülkeydi. “Amerika’nın dostu-düşmanı yoktur; çıkarları vardır” ilkesi, size-bana belki bir anlamda ahlaktan uzak görünürdü ama uluslararası ilişkilerde ABD’ye muhatap olan liderlere bir yönerge, bir ipucu da verirdi. “ABD neden bize düşmanlık yapıyor?” diye sorduğunuzda, hangi noktada ABD’nin menfaatlerine zarar verdiğinizi araştırabilirdiniz.

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Bu Amerika yok artık. (...) ABD’nin İslam’a ve bu yolla Müslüman ülkelere yeni bir şekil verme aşırılığına ulaşması, dünyaya, aralarında Fetulahçı Terör Örgütü’nün de bulunduğu oluşumlarla “ılımlı İslam” ihracatına bile kalkması. Yoksa, Türkiye’nin 70 yıllık müttefiki konumundaki ABD, daha seçimlere iki yıl varken, Türkiye’de e şekil verme organizasyonuna neden soyunsun ve bugün istediği sonucu elde edemeyince “Türkiye’de kim kazanırsa onunla çalışmaya hazırız!” gibi, çok affedersiniz, “enayice” açıklamalar yapmak zorunda kalsın? (...)"