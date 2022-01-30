Türkiye'ye kar bereketi... "Üreticimiz yüzde 30 kâra geçti"

Yurdun dört bir yanında etkili olan karla birlikte su kaynaklarının seviyesi de artıyor. Kar suyu ile toprağın verimi yükselecek. İç Anadolu’da buğday, arpa ve şeker pancarı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hububat; Karadeniz'de çay ve fındıkta yüzler gülecek.

Ege’nin sahil kesimleri hariç neredeyse ülkenin tamamında etkili olan yağış, tarımda yaşanan kuraklığa can suyu oldu. Özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara’da, son 50 yılın en yoğun kar yağışlarından biri yaşandı. Barajlar, su kaynakları ve göletlerin seviyesinde artışlar görüldü. Üreticiler yavaş eriyen karın, topraktaki doyum seviyesini en üst noktaya çıkararak daha verimli ürün alımına vesile olduğunu söyledi. Ayrıca mikroorganizmaları yok ederek ilaçlama sorununu da ortadan kaldırdığını belirtti. Öte yandan sulama ve gübreleme maliyetlerinin düşeceği de söylendi. 2 yıldır kuraklık yaşayan çiftçiler, kar yağışı ile birlikte rekoltede artış yaşanacağı, bunun gıda fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

Sulamadan 12 ay tasarruf

Ciddi kuraklık ile boğuşan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, başta ekmeklik buğday olmak üzere, mercimek, arpa ve pamuk üreticileri, yağışların rekolteye olumlu yansıyacağını belirtti. Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi İbrahim Halil Kuzu "Kar yağmadan önce bu arazilerde sulama yapıyorduk. Kar yağışıyla durdurduk. Bu yağışla bir aya kadar da sulamaya ihtiyaç duyulmaz” diye konuştu. En son 1968 yılında bir metre kar kalınlığının ölçüldüğü Gaziantep’te de kar kalınlığının bir metreyi aşması büyük sevince neden oldu. Kar yağışı ile birlikte Antep fıstığı ve zeytin bahçeleri başta olmak üzere hububat ekili tarlalar beyaza büründü.

"Gelecek sezon için olumlu dönüşleri alacağız"

Karadeniz’in güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuzeyde yer alan seralara zarar vermedi. Fındık, çay, turunçgil, elma ve pirinç tarlaları kar yağışından olumlu etkilendi. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir "Kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, son günlerdeki yoğun karla güldü. Gelecek sezon için olumlu dönüşlerini alacağız. Karın yüksek kesimlerde daha fazla ve yoğun olması, orada yapılan fındık üretimi için olumlu etkisi olacak" dedi. Kar yağışlarının çay için velinimet olduğunu dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç "Kar yağdığı için çayımızda böceklenme olmuyor. Bundan dolayı kimyasal ilaç kullanılmıyor. Kar yağışının topraklarımıza faydası olmuştur. Her yıl yağıyor fakat bu yıl daha fazla yağdığı için çaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çiftçi yüzde 30 kâra geçti

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi’nde de kar yağışı etkili oldu. Buğday, arpa, şeker pancarı, soğan, patates, kabak, ayçiçeği, fasulye, nohut ve çeltik üretiminde rekoltenin artacağı belirtildi. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, şunları söyledi: Geçtiğimiz yıllarda ciddi şekilde kuraklık yaşadık. Özellikle yaz aylarında büyük şehirler olsun, ilimizde olsun barajlarda su seviyesi ciddi şekilde düştü. İçme suyunu bile bulamayacak hâle gelmiştik. Kar yağışıyla beraber üreticimiz yüzde 30 kâra geçti. Kar, toprağı dinçleştiriyor, potasyum, azot ve içindeki diğer mineraller olsun bunları besliyor, tarlayı ve ürünü daha verimli hâle getiriyor.

“Hayatı olumsuz etkilese de tarıma müjde oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kar yağışının tarım alanlarına büyük katkı sunduğunu belirterek “Hayatı olumsuz etkilese de tarıma müjde oldu. Ocak ayı kar yağışları tarım alanlarımızın kuraklığa karşı sigortası oldu. Buğday başta olmak üzere kar yağışı elbette ki bitkisel üretimimizde verimi artıracaktır. Bu yıl yağışlar yeterli olmuş ve hububat için zamanında gerçekleşmiştir. Bahar yağışlarının da zamanında ve istenilen seviyede olması halinde, gübre takviyesi de gereği gibi sağlanabilirse çok iyi verim alınacaktır. Yağışlar rekoltenin düşmesini bir miktar engelleyebilecek ancak bu yıl yeterli gübre kullanılmaması yüzünden rekolte artışı bir miktar aşağılarda kalacaktır” diye konuştu