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Gündem Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi
Gündem

Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-23 13:54:00 -
Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan operacı Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili hiçbir pişmanlık yaşamadığını söyledi. Özel, "Pervin Chakar’ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim" dedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde HEDEP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı.

Özel daha sonra Türkiye'yi 'işgalci' gören operacı Pervin Chakar'ın elini öptü.

Özel o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel'in, Türkiye'yi işgalci olarak gören Chakar'ın elini öpmesi tepkiyle karşılandı.

Tepkilere cevap verdi: Hiç de pişman değilim

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özel, Pervin Chakar ile elini öperken verdiği fotoğrafa gelen tepkilere yanıt verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet'e konuşan Özel, yaptığı hareketten herhangi bir şekilde pişman olmadığını söyledi.

Özel, "Pervin Chakar’ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim." dedi.

"Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım"

Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Pervin Chakar’ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ayrıca birileri buradan bir şey üretmeye çalışıyor. TRT Kurdi’de Pervin Hanım en çok çıkan sanatçılardan bir tanesi. Örneğin Devlet Bey bundan rahatsız oluyorsa Tayyip Bey’e sorsun “Pervin Hanım niye çıkıyor?” diye. Pervin Hanım’ın o ifadeleri de Türkiye’deki bir Kürt devleti için kullanmadığı çok açık. Erdoğan da zaman zaman “Irak Kürdistanı” ifadesini kullanıyor. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok.”

"Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz"

Operacı Pervin Chakar'ın, daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı biliniyor.

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

 

"Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun…"

Öte yandan Özel'in paylaşımına tepki gösterenlerden biri de muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil'di.

Özdil, "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi AK Parti’ye hediye edildi!" yorumunu yaptı.

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