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Gündem Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cüler enselendi
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cüler enselendi

Yeniakit Publisher
2024-02-11 16:57:00 -
Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cüler enselendi

4 FETÖ'cü terörist, Yunanistan sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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