Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cüler enselendi
4 FETÖ'cü terörist, Yunanistan sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucu yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.