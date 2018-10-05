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Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa'nın sınırdaki Ceylanpınar ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:37
Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat aldı.

Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu H.S'yi gözaltına aldı.

Silahsız ve teçhizatsız yakalanan terörist, İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:37
  1. Şanlıurfa
  2. PKK
  3. Ceylanpınar
  4. TSK

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