  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'ye girmek isterken enselendi!
Gündem

Türkiye'ye girmek isterken enselendi!

Mardin'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişinin 'Alişer' kod adlı PKK'lı terörist C.A.M. olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 22:20:00 -
Türkiye'ye girmek isterken enselendi!

Mardin'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişinin 'Alişer' kod adlı PKK'lı terörist C.A.M. olduğu belirlendi.

Mardin'de sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 1 kişi, ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma İstihbarat Sınır Timi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorguya alınan kişinin, terör örgütü PKK üyesi 'Alişer' kod adlı C.A.M. olduğu tespit edildi.

Terörist C.A.M.'nin, yapılan incelemede, Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddade kampında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Sterahat Vezir kampında görev aldığı, 2019 yılı Ocak ayından itibaren Deyrezzor'daki Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında sözde savaşçı, asayiş olarak görevlendirildiği ayrıca, bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Terörist C.A.M.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Biyografi

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağ..
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay