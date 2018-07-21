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Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü terörist çöpçatan çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel operasyonla Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan'ın polisler arası evlilik için bir internet sitesi kurduğu, 'Dişikuş' isimli bir de çöpçatan sitesi çalıştırdığı belirlendi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:38
Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü terörist çöpçatan çıktı!

Türk İstihbarat Birimleri'nin Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın geçmişte polisler arası evlilik için bir çöpçatan sitesi kurduğu ve bu site üzerinden evlilikler yaptırdığı ortaya çıktı. İnan'ın bu site sayesinde birçok polisin kişisel bilgilerini de elde ettiği anlaşıldı. Ayrıca İnan'ın 'Dişikuş' isimli bir de çöpçatan sitesi çalıştırdığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan, darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü tespit edilen Yusuf İnan geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Türk İstihbarat Birimleri'nce Ukrayna'dan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranıyordu.

ÇÖPÇATANCI ÇIKTI!

İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen İnan hakkında çok ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Yusuf İnan'ın 2010 yılında polisler arası evlilikler için 'polisarkadas.com' isimli bir çöpçatanlık sitesi kurduğu öğrenildi.

AYNI FETÖ'DEKİ GİBİ KATALOG!

2010 yılında konuyla ilgili açıklama yapan Yusuf İnan'ın "Emniyet mensuplarımız, canlarını dişine takarak görev yapıyor. Zamanlarının çoğu işleriyle geçiyor ve arkadaşlık kurmaya, hayat arkadaşlarını seçmeye fırsat bulamıyor. Bu yönde talep olunca siteyi kurduk. Zaten farklı meslek kolları için de evlilik ve arkadaşlık sitelerimiz var. Evlilik konusunda internet üzerinden uğraşmak istemeyenler, zamanı olmayanlar için bu sitede, 'evlilik kataloğu' adı altında bir hizmette sunduk. Seçen ve seçilen durumu var. Seçen kişi, ödemesini yapıyor, beş fotoğrafının da bulunduğu belgeleri bize gönderiyor. Biz de onun adına, evlenmek istediği kişiye yönelik çalışma yapıyoruz. Üyelerimiz arasından istenilen kriterdekileri buluyoruz ve onlara da durumu iletiyoruz. İstenilmesi durumunda görevlilerimiz eşliğinde buluşmaları sağlanarak evlilikleri yolunda yardımcı oluyoruz" dediği görüldü. İnan'ın ayrıca 'Dişikuş' isimli bir çöpçatan sitesi de çalıştırdığı saptandı.

FETÖ'NÜN İZDİVAÇ SORUMLULARI

Bilindiği gibi Fetullahçı Terör Örgütü mensubu şahıslar, 'katalog' evliliği adı altında aynı bu çöpçatanlık sitesinde olduğu gibi kişilerin fiziksel bilgilerini alarak onlara uyan karşı cinsi buluyorlardı ve örgüt içi evlilikler yapıyorlardı. FETÖ'de 'İzdivaç sorumlusu' olarak anılan bu örgüt mensupları kimi zaman bir hakim, kimi zaman bir emniyet müdürünün eşi, kimi zaman da askerlerden sorumlu bir imam olabiliyordu.

Sabah

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. FETÖ üyesi
  4. Yusuf İnan
  5. Çöpçatan

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