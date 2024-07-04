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Aktüel Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu! Cezayir'den yola çıkan doğalgaz LNG gemisi Türkiye'de! İlgili açıklaması geldi
Aktüel

Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu! Cezayir'den yola çıkan doğalgaz LNG gemisi Türkiye'de! İlgili açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:27:00 - 2024-07-04 13:52:05
Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu! Cezayir'den yola çıkan doğalgaz LNG gemisi Türkiye'de! İlgili açıklaması geldi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 29 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli, 289 metre uzunluğa ve 49 metre genişliğe sahip olan Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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