Türkiye'ye gelmesi an meselesiydi! Prens Selman devreye girdi, işi zora soktu

Transfer sezonuna hız kesmeden devam eden Galatasaray, Haris Seferovic ve Leo Dubois’i kadrosuna katmıştı.

Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündeminde büyük oranda anlaşılan Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch bulunuyor.

Telegraph'tan Mike McGrath'ın haberine göre; Premier Lig ekibi Brighton, Arsenal başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin yakından takip ettiği Florian Grillitsch'in transferi için görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

Selman'ın takımı araya girdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın takımı olan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da transfer araya girdiği öğrenildi.

Transfer zora girdi ama görüşmeler sürüyor

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin, 1.5 milyon euro yıllık ücret ve 1.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaşmaya yaklaştığı ancak sonrasında menajerin imza parasını 2.5 milyon euroya çıkarması üzerine pazarlıkların tıkandığı haberleri gündeme gelmişti. Galatasaray, bu transferi olumlu sonlandırarak taraftalarına güzel haberi vermeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki Florian Grillitsch, 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.