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Dünya Türkiye’ye gelmeleri bekleniyordu! Taliban'dan saldırı
Dünya

Türkiye’ye gelmeleri bekleniyordu! Taliban'dan saldırı

Taliban, Afganistan Zabul eyaletinde bulunan bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:49:00 -
Türkiye’ye gelmeleri bekleniyordu! Taliban'dan saldırı

Türkiye'deki barış görüşmelerine gelmeleri için ikna çabaları yürütülen Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki askeri üsse düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Veyis Semim, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un Şahcoy ilçesine bağlı Holan Rıbat bölgesindeki askeri üsse silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Semim, militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, saldırıda 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'a barışın gelmesi için 24 Nisan'da İstanbul'da tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), şiddet olayları nedeniyle Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye'ye gelmeleri gündemde

Taliban güçlerinin 'Türkiye'ye gelme konusunda henüz karar vermedik' açıklaması sonrası ikna çabaları devam ederken meydana gelen saldırı yeni bir krizi gündeme getireceğe benziyor.

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