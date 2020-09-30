Türkiye'ye gelmek için saatler sayan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

4 Ekim'de düzenlenecek olan İzmir Marotonu'na katılmak için ülkesinde idman yapan Kenyalı atlet Edwin Mokua'ya su aygırı saldırdı.

İdman yaparken su aygırı saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Kenyalı atlet Edwin Mokua, hafta sonu İzmir'de düzenlenecek olan uluslararası İzmir Maratonu'na katılmak amacıyla ülkesindeki Ewaso Nehri kıyısında idman yaptığı sırada su aygırının saldırısına uğradı. Açık alanda idman yaparken bölgede otlanan su aygırının saldırısına uğrayan 28 yaşındaki atlet ağır yaralandı. Mokua, kendisi gibi atlet olan arkadaşı Denis Kipkoskei tarafından kurtarılırken, Nyahururu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Kendisini su aygırından kurtarmaya çalışırken gördüm"

Yaşanan korkunç olaya ilişkin açıklamada bulunan Kipkoskei, Mokua'nın birkaç metre önünde koştuğunu ve hayvanları geçtiğini belirterek, "Birkaç saniye sonra arkama baktığımda Mokua'yı göremedim. Daha sonra kendini su aygırlarından birinin elinden kurtarmaya çalışırken gördüm. Onu kurtarmaya çalışmadan önce diğerlerini korkutup kaçırdım." dedi.

Bu akşam Türkiye'ye gelecekti

Öte yandan, su aygırının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mokua, 4 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek maratona katılmak için bu akşam Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu.