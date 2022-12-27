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Otomotiv Türkiye'ye geliyor: Peugeot 408, 8 vitesli yeni modeli! Araba sahibi olmak isteyenler dikkat, kritik detaylar
Otomotiv

Türkiye'ye geliyor: Peugeot 408, 8 vitesli yeni modeli! Araba sahibi olmak isteyenler dikkat, kritik detaylar

Peugeot 408 modeliyle C segmentinde rekabeti artırmaya hazırlanıyor. Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Peugeot, Ekim ayında Avrupa'nın merkezinde tanıtılan iki elektrikli modeliyle gözleri kamaştıran yeni Peugeout 408, Türkiye piyasasına girmeye gün sayıyor. Yeni fiyatıyla milyonlarca kişinin beğenisini kazanacak. Üç farklı motor seçeneği bulunan yeni Peugeot 408'in tamamen elektrikli versiyonunun çıkacağı da açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:22:00 - 2022-12-27 18:14:10
Türkiye'ye geliyor: Peugeot 408, 8 vitesli yeni modeli! Araba sahibi olmak isteyenler dikkat, kritik detaylar

Peugeot 408 8 vitesli yeni modeliyle Türkiye'ye geliyor! Güncel fiyatıyla piyasayı altüst edecek - Türkiye'ye 2023'ün ilk aylarında girmesin beklenilen C segment SUV tasarımıyla yenilikçi tasarımıyla şimdiden dikkat çekmeye başladı.

Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, 2023’ün ilk aylarında kademeli olarak Avrupa pazarında yollara çıkmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408, aynı dönemde Türkiye'de de yollarda olacak.

Peugeout'un Türkiye'de yer alan bayileri ÖTV matrahında indirim düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni yıla girmeden fiyat listelerini güncelledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası ÖTV matrahında düzenleme başarıyla sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren indirimle birlikte vatandaşlar Peugeout bayilerine akın etti. Dikkat çeken modelleriyle bir güncellenmiş listede yeni açıklanan kampanyalarla bu yıl rekor kıracağı bekleniyor. Hayalinizdeki arabayı almak artık uzak değil. 

Farklı marka model araç bayilerinde vatandaşlar sorunlarla karşı karşıya kalması, Peugeout' harekete geçirdi. Bayilerde sıfır kilometre araç bulamadıklarından dolayı şikayet etmeye başlayan vatandaşlar, yeni düzenleme istiyor. Konu üzerine yetkili ve ilgili birim kurulması planlanıyor. Türkiye piyasasında mevcut 30 milyona yakın sürücü var. Motorlu taşıt sayısı da 25 milyonun üzerinde olduğu açıklandı.Araç sahibi olmak isteyenlerin başına bela olan enflasyon ve döviz kuru artışı 2021 Kasım ayında sadece 85 milyon kişiye değil 8 milyar 200'den fazla ülkeyi derinden etkiledi. Her geçen gün derinleşen olumsuz etkiler karşısında ülkeler çare arayışına girdi.

Özellikleri ve tasarımı itibariyle yeni Peugeot 408 tam bir kompakt SUV.

YENİ PEUGEOUT 408 ÖZELLİKLERİ

2023 yılında Türkiye piyasasına girmesi beklenilen yeni Peugeout 408, kademeli olarak önce Avrupa ardından dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah adlı 6 farklı renk ile üretilecek.

akşama'a göre: Yeni Peugeout 408, PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT isimli iki farklı şarj edilebilir hibrit motorunu hizmete sunuyor. 180 e-EAT8, 180 HP güce sahip benzinli motor ve 81 kW gücüyle piyasada en etkili elektrikli motora sahip. 8 ileri vitesli otomatik şanzımanlı ön tekerleklere gücünü veriyor.

Tek şarj cihazı ile yaklaşık 1 saat 55 dakika süren şarj süresi ile uzun süre yollarda keyif sürecek. Fransa'da üretilmeye başladı. İlerleyen tarihlerde de Çin'de üretimi yapılacak.

Matrah güncellemesi sonrası harekete geçen Peugeout, ülkemizde üretimi gerçekleşen sıfır kilometre otomobillerini ciddi miktarda fiyatını aşağı çekti. Düzenleme öncesi yüksek fiyattan şikayetçi olan vatandaşların derdine kulak vererek fiyatları daha da aşağı çekti. Yıl sonuna doğru veya 2023 yılı başında araç fiyatlarında yeni bir düzenleme geleceğine yönelik tahminler var. İddialara göre, Türkiye pazarına 800 bin TL civarı satışa sunulacağı söyleniyor.

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