Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'in bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'in bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Konuya dair Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Gazze'deki gelişmeler, Ukrayna'daki durum, Türkiye- AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dâhil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.