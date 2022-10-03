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Gündem Türkiye’ye gelen IKBY’li bakandan ilginç çağrı
Gündem

Türkiye’ye gelen IKBY’li bakandan ilginç çağrı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini oluşumlardan sorumlu Bakan Aydın Maruf bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Maruf, Türk yatırımcıları Kuzey Irak’a yatırım yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 13:50:00 -
Türkiye’ye gelen IKBY’li bakandan ilginç çağrı

Yeni Akit  Ankara

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini oluşumlardan sorumlu Bakan Aydın Maruf, Ankara temasları kapsamında Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Aydın Maruf, SANKON Genel Merkezine ziyaretinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında ekonomik ticari ithalat ihracat kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, “ilişkilerimiz çok güçlüdür” dedi. Bakan Aydın Maruf, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON kuruluşuna üye şirketleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil’e yatırım yapmaya davet etti.

Yatırım yapmaya hazırız

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da konuşmasında, “Türk şirketleri olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yönetilen Kuzey Irak’a yatırımlar yapmaya, ticaret yapmaya hazırız” dedi. Ferudun Cevahiroğlu, Türk şirketleri olarak en kısa zamanda heyet halinde Erbile ziyaret gerçekleştirmeye hazırız dedi.

SANKON Genel Merkezi’ nde yapılan görüşmede Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu’ nun yardımcıları ve Bakan Aydın Maruf’ un danışmanları hazır bulundu.

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