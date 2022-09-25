Türkiye'ye flaş "İran" uyarısı! "Biz de hazırlıklı olmalıyız" deyip...

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerin devam ettiğini hatırlatan Mehmet Barlas, "Yaşadığımız tecrübelerden de biliyoruz ki hiçbir ayaklanma kendiliğinden çıkmıyor. Arkasında mutlaka 'küresel güçler' ve özellikle 'CIA' oluyor. 'Turuncu devrim' denilen Soros destekli ayaklanmaları artık dünyada bilmeyen yok. Belli ki İran'da yaşananlar da benzer bir olay" ifadelerini kullandı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ediyor. Kesin ölü sayısı açıklanmazken, devlet televizyonu olaylar sırasında şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Elon Musk ise uydu internet hizmeti Starlink'in İran'da aktif hale getirileceğini açıkladı.

Yaşadığımız tecrübelerden de biliyoruz ki hiçbir ayaklanma kendiliğinden çıkmıyor. Arkasında mutlaka "küresel güçler" ve özellikle "CIA" oluyor. "Turuncu devrim" denilen Soros destekli ayaklanmaları artık dünyada bilmeyen yok. Belli ki İran'da yaşananlar da benzer bir olay.

Hatırlanacağı gibi İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmış ve Rusya'yla ilişkilerini çok sıkılaştırmıştı. Küreselciler şimdi bu irade kırılsın diye ellerinden geleni yapıyor. Benzer baskılara biz de hazırlıklı olmalıyız. Nitekim Rusya'yla gitgide artan ticaret hacmimize karşı homurdanmalar başladı bile. Kimse bu savaşın, insanları "sıfırlama savaşı" olduğunu unutmamalı.

Nükleer tehditler havada uçuşsa bile asıl amaç "ekonomileri kontrollü bir şekilde batırıp insanların varlıklarını ele geçirmek". Planlarını, ele geçirdikleri siyasetçiler üzerinden kusursuzca yürütüyorlar. Avrupa'da tek bir siyasetçinin bile bu gidişata dur diyememesi bunun en büyük delilidir. Mesela, İngiliz ekonomisinde büyük panik var. Tarihte ilk defa İngiliz Sterlini'nin doların altına düşme ihtimali belirdi."