Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı vermediler! Gidip F-35 alıyorlar

Bu ek siparişin ana unsuru Büchel’de konuşlu F-35 jetlerinin mevcudiyetidir . Kaynaklar, sipariş edilen 35 jetin yeterli olduğunu ancak bu uçaklardan yaklaşık sekizinin eğitim amaçlı olarak ABD’de kalacağını ve bu nedenle Almanya’da satışa sunulmayacağını belirtiyor. Sonuç olarak Luftwaffe’nin bakış açısından daha fazla jet sipariş etmenin pratik olduğu değerlendiriliyor. Sekiz jetlik ek dilimin maliyetinin yaklaşık bir milyar avro olacağı tahmin ediliyor.

Army Recognition F-35, bugün dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Bundeswehr bunu öncelikle nükleer paylaşım için satın aldı; bu, Luftwaffe’nin gerekirse Büchel’de depolanan ABD nükleer bombalarını konuşlandıracağı bir stratejiydi. Daha önce bu yetenek, operasyonel ömrünün sonuna yaklaşan Tornado jetleri tarafından yerine getiriliyordu. Siparişi verilen F-35’lerin ilk teslimatlarının 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu değerlendirmeler, Bundeswehr’in modernizasyon ihtiyaçlarının, önümüzdeki yıllar için tahsis edilen ve halihazırda tamamıyla taahhüt edilen 100 milyar avroluk özel fonu aştığını vurguluyor. Sonuç olarak, Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) şu anda bu ek harcamaları karşılamak için savunma bütçesinde bir artış konusunda pazarlık yapıyor.

Lockheed Martin tarafından tasarlanan F-35 Lightning II, şu anda ABD Donanması’nda hizmet veren çok rollü bir uçaktır. F-35, 11 Haziran 2008 tarihinde F-35B modeliyle ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 2015 yılında F-35A, 2016 yılında F-35B ve 2019 yılında F-35C olmak üzere kademeli olarak hizmete girmiştir. 406,5 milyar dolarlık devasa bir yatırımı temsil ediyor ve 2016’da toplam öngörülen maliyetler 1 trilyon doları aşıyor. Birim maliyet, F-35A’nın 2018’de 143,84 milyon dolar, F-35B’nin 2011’de yaklaşık 300 milyon dolar olmasıyla birlikte değişiklik gösteriyor ve maliyetler buna göre dalgalanıyor. 14’üncü partide F-35A için 77,9 milyon dolar gibi düşük bir rakama ulaşıldı.

20 tane Eurofighter alacaklar

Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz, Berlin’deki Uluslararası Hava Fuarı’nda Almanya’nın Airbus’tan 20 ek Eurofighter jeti satın alacağını duyurdu. 2025 genel seçimlerinden önce verilecek bu sipariş, 2020’de yaşlanan Tornado uçaklarının yerine sipariş edilen 38 jeti tamamlıyor. Şansölye Olaf Scholz Çarşamba günü Berlin’in savunmasını güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde Almanya’nın Airbus’tan 20 Eurofighter jeti daha satın alacağını söyledi. Yeni jetler, Almanya’nın onlarca yıllık Tornado uçaklarının değiştirilmesi kapsamında 2020’de sipariş edilen 38 jete ek olarak geliyor.

KAYNAK: SANAYİ GAZETESİ

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