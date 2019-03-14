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Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni

Emine Erdoğan, "Kadın enerjisinin işin içine girmediği her alan bir kör noktaya dönüşür.

14 Mart 2019 Perşembe 22:18
Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni

Emine Erdoğan, "Kadın enerjisinin işin içine girmediği her alan bir kör noktaya dönüşür. Sizin bugün ektiğiniz ilham tohumları kim bilir ileride nasıl başaklar verecek. Bu nedenle başarı hikayelerinizi özellikle Anadolu’nun küçük yerlerinde kız öğrencilere taşımanızı istiyorum” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ödül gecesinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun kimliklerini muhafaza ederek varolmalarının önemine değindi. Erdoğan, başarılı kadınların, hikayelerini Anadolu’nun küçük yerlerindeki kızlara kadar yaymalarını istedi.



Bu özel günlerin başarılı hikayelerini paylaşmaya vesile olmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın geçen yıl başlatmış olduğu bu ödül töreninin hepimize ilhamlar vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.



Enerji sektöründe üstün işler yapan kadınlarımızı tanıma imkanı buluyoruz. Her dalda bir kişiye ödül verilse de aday olan her hanımefendinin birincilik ödülünü paylaştığına inanıyorum” dedi.



Bugün artık kadınların istihdamı kadar çalıştıkları sektörlerde karar verici olmalarını önemsediklerini söyleyen Emine Erdoğan, “Karar süreçlerinde kadının eksikliği tüm toplumu etkileyen bir noksanlıktır. Kadın ruhu baştan aşağı enerjidir. Bu enerjinin işin içine girmediği her alan bir kör noktaya dönüşür” diye konuştu.



"Teknolojide kadın fikrine ihtiyacımız var"


Gelecekte teknoloji alanının çok daha fazla genişleyeceğinin altını çizen Emine Erdoğan, “Teknoloji fikirlerle sağlanan bir olgu. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca çok kadın fikrine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



Türkiye’de kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranının yüzde 60’ların üzerinde olduğunu, bilişim sektöründe ise bu oranın sadece yüzde 22 seviyesinde bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, “Bu sebeple bugün burada enerji sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan etkileyen bir konuda başarı gösteren kadınlarla birlikte olmak çok önemli” dedi.



Emine Erdoğan, “Sizin bugün ektiğiniz ilham tohumları kim bilir ileride nasıl başaklar verecek. Bu nedenle başarı hikayelerinizi özellikle Anadolu’nun küçük yerlerinde kız öğrencilere taşımanızı istiyorum” şeklinde konuştu.



Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun kendi kimliklerini koruyarak varolmalarının gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan,” Kadınların çalışma hayatında kendi özgün yaratılışlarını muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir, sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir” ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, törende jüri özel ödülünü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş’a verdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:18
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