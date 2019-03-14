Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çocuklarımızı dahi kadınlara emanet ederken, şirketlerinizdeki hangi görevi, hangi pozisyonu bir kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz? Kadınlara bakışımızı değiştirelim, güvenelim, inanalım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak programda yaptığı konuşmada; “Kadına karşı şiddet, kadına karşı cinsiyet adaletsizliği, cinsiyetçilik başta olmak üzere ne kadar sorun varsa, hepsinin çözümü bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda var” dedi.

Kadının toplumun en değerli parçası olan ailenin mimarı olduğunu vurgulayan Albayrak, “Türk kadını, kadim Türk medeniyetini tarihin şanlı sayfalarına nakşeden kahramanlardır. Sözü hakanlarla bir tutulan, dünyanın en karanlık zamanlarında, cesareti, bilgi ve fedakarlığı ile şifahaneler, imarethaneler, kervansaraylar, camiler, çeşmeler ve nice eserlerle bu medeniyetimize o ihtişamı kazandıranlardır. Kurtuluş Savaşı’nda, cihana karşı milleti savunanlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, milletini, ülkesini kurtuluşa, zafere götürmek için kimsenin veremeyeceği bir mücadeleyi emeği verendir Türk Kadını. 15 Temmuz’da olduğu gibi, söz konusu vatan olunca, millet olunca, yollara düşen, silahların, tankların önüne dimdik dikilendir” diye konuştu.

“Kadınlara bakışımızı değiştirelim, güvenelim, inanalım”

"Çocuklarımızı dahi kadınlara emanet ederken, şirketlerinizdeki hangi görevi, hangi pozisyonu bir kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz ?" diyerek erkeklere de seslenen Albayrak, “Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Enerji ve maden alanı gibi Türkiye’nin ekonomiden dış politikasına, güvenlikten sanayisine kadar her alanda adeta lokomotif görevi gören bir alanda kadınlara çalışan ve yönetici sayımız arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım. Gelin, en ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza bakışımızı değiştirelim, güvenelim, inanalım” şeklinde konuştu.