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Ekonomi Türkiye'ye duyuruldu! İki yeni banka kuruldu
Ekonomi

Türkiye'ye duyuruldu! İki yeni banka kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-06 23:17:00 -
Türkiye'ye duyuruldu! İki yeni banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, iki yeni bankanın kurulumuna izin verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, kurucu ortaklar Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 300 milyon dolar muadili TL sermayeli "Enpara Bank A.Ş." unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Yine Kurul'un 28.04.2022 tarihli ve 10189 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

Diğer bir tebliğe göre de kurucu ortaklar Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk tarafından Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

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