Türkiye'ye dönmeyen Türk oyuncu o ülkede gündem oldu: Marca'dan Arda sözleri! Damga vurmak istiyor

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Manchester City maçı öncesi 19 yaşındaki oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arda Güler futbol dünyasına damga vurmak isterken gündem olamaya devam ediyor.

İşte Marca'nın Arda Güler için yayınladığı haberde yer alan ifadeler:

"Arda Güler'i La Liga'da izlediğimiz yarım saat içinde (maç başına ortalama altı dakika) Türk oyuncu bir gol attı. Bir penaltıya sebep oldu ve bir asist yaptı ve sezonun en parlak hareketlerinden birinde üst direğe vurdu. Daha az sürede daha fazlasını yapmak imkansız. Gerçek şu ki; Ancelotti, yorulması ve havlu atmaya karar vermesi riskini bile göz alarak onu gerçekten zorluyor. Türk oyuncunun önündeki zorluk da tam olarak bu, umutsuzluğun Real Madrid'de başarılı olma hevesinin önüne geçmesi."

'DÜNYAYI YENMEK İSTEYEN ÇOCUK'

"Arda Güler hakkında Valdebebas'ta söylenenlerin doğru olduğunu teyit edebildik. Karşımızda farkı ve eşsiz bir futbolcu var. İlk birkaç yılında iki temel konu üzerinde çalışırsa Real Madrid'de tarih yazabilecek bir oyuncu.

Ancelotti'nin onun fırsat eksikliğine karşı tutumunu beğenmediği zamanlar olduğu söyleniyor. Dünyayı yenmek isteyen çocuk, teknik direktörün onunla daha fazla risk alamsını, zaman zaman değişiklikleri atlamasını ve Lucas ya da Nacho'nun yedek kaldıklarından keyif aldıkları 15 dakikanın ona verilmesini özlüyor. Kısacası bırakın kapıyı tekmelesin."

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GUARDIOLA'NIN İSTEYECEĞİ EN SON ŞEY OLURDU'

"Real Madrid taraftarları onu daha uzun süre oynarken görmek istiyor. Hatta, işler iyi gitmezse Manchester City'e karşı birkaç dakika oynasın. Bu sezon oynadığı maçlarda yaptıkları düşünüldüğünde bu Guardiola'nın isteyeceği en son şey olurdu."

ERKEN FİNAL SALI GÜNÜ

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, 9 Nisan günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İngiliz devi, geçen yıl yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.