Türkiye'ye dolar yağıyor! Araplar şaşkına çevirdi

Turizm iç görülerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm Raporu sonuçlandı. Araştırmaya göre; Türkiye’deki yabancı kart işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında %225, dolar bazında ise %65 artış gösterdi. İstanbul, Antalya ve Muğla en çok ziyaret edilen ilk 3 il iken, Nevşehir turist harcamalarının en çok arttığı destinasyon oldu.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, Türkiye’nin turizm pazarında rekabet stratejisini destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Anonim yabancı kart dataları Mastercard danışmanlık ekibi tarafından analiz ediliyor. Turistlerin harcama profili ile il ve sektör bazlı harcama analizleri harmanlanarak hazırlanan Mastercard Turizm Raporu, bu yıl da çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Hem kart sayısı hem harcamalar arttı

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim periyoduna kıyasla bu yılın aynı döneminde dolar bazlı toplam harcama tutarında artış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise kullanılan kart sayısındaki artış, bu da Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artışa işaret ediyor. Türkiye’deki hem POS harcamaları hem nakit çekimler geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında %225, dolar bazında ise %65 artış gösterdi. Bir turistin kart başına ortalama harcaması 610 dolar olarak gerçekleşti.

Nevşehir, harcamalarda %155 ile büyüme lideri oldu

Nevşehir, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgisiyle harcamalarda yüzde 155’lik artışa ulaşarak, en yüksek büyüme oranının sahibi şehir oldu. 2022 yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha çok turisti ağırlayan peri bacaları şehrinin misafirleri Avustralya, İtalya, İngiltere, Endonezya ve İspanya’dan geldi. Türkiye’ye gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği iller ise sırasıyla İstanbul (%43), Antalya (%20) ve Muğla (%8,7) oldu.

Türkiye’ye en çok Almanya, İngiltere ve ABD’den rağbet var

Yurtdışı kartlar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (%16), İngiltere (%14) ve ABD (%10). Türkiye’ye seyahat eden 10 ülke arasında; geçtiğimiz yıla kıyasla harcamalarını katlayan Suudi Arabistanlılar 9,5 kat artışla en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Kuveytli turistler 1749 dolarla ortalamanın 3 katı harcama yaptı

Türkiye Kuveytlilerin en çok tercih ettiği ikinci destinasyon oldu. Kuveytli turistlerin Türkiye’deki harcamaları geçen yıla göre %82'lik artış gösterdi. Kuveytlilerin kart başına harcama ortalaması bin 749 dolar ile genel ortalamanın yaklaşık 3 katı oldu. Ortadoğulu turistlerin en çok harcama yaptığı dört sektör ise %40 ile giyim ve aksesuar, %22 ile konaklama, %7 ile market ve AVM’ler, %6 ile yemek ve sağlık/kozmetik oldu.

Avrupalı turistler Türkiye’de en çok yeme içmeye para harcarken, rakip destinasyonlardan farklı olarak Türkiye’de kuyumculuğa da ilgi gösteriyorlar. Başka ülkelere yaptıkları seyahatlerde kuyumculuk harcamaları %1’i geçmezken, Türkiye’de yapılan harcamaların yaklaşık %10’u kuyum harcamalarına ayrılıyor.

Sağlık turizminde çarpan etkisi beklentisi

Türkiye’de yurt dışı kartlarla yapılan sağlık harcamaları 2018-2021 yılları arasında %94’lük bir büyüme gösterirken, COVID etkisiyle yaşanan küçülme 2021 ve 2022 yıllarında telafi edildi. 2022’nin sonunda; sağlık sektöründe harcama yapan kartların sayısının 2021 yılına göre yaklaşık iki kat daha fazla olması bekleniyor.

Türkiye’de yapılan yurtdışı sağlık harcamaları incelendiğinde hastanelerin bu kategorinin %46’sını oluşturduğu görülürken, %32’sini özel doktorlar, %17’sini eczaneler ve %5’ini diğer kalemler oluşturuyor.

İngiltere ve Almanya kartları ise Türkiye'de yurt dışı kartların sağlık sektöründe yaptığı harcamaların yaklaşık %40'ına tekabül ediyor. Sağlık harcamalarının %47'si İstanbul’da gerçekleşirken, ilk 5 il içinde bir önceki yıla kıyasla en önemli artışın adresi %179 ile Muğla oldu.

Rapora yansıyan en önemli sonuçlar özetle şöyle;

Almanya, %16 ile harcamalardaki en yüksek paya sahip ülke. Onu İngiltere ve ABD takip etti.

Ortalama 610 dolar harcama yapıldığını ortaya koyan rapora göre; Kuveyt bin 749 dolar ile ortalamanın 3 katına ulaşarak, kişi başı harcamada liderliği kazandı.

İstanbul yine en çok harcamanın yapıldığı il olarak öne çıkarken, Antalya ve Muğla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Nevşehir ise en yüksek harcama büyümesini elde etti.

Antalya’da İngiliz turistlerin harcamaları yaklaşık beş katına çıkarken, İstanbul’da S.Arabistanlı turistlerin harcamaları on iki katına yükseldi.

Geçen yıla göre 3 kat artışla sağlık turizmindeki en büyük pay İngilizlerden geldi.

Mastercard Turizm Raporu ile Türkiye’ye gelen turist profilini ve tercihlerini ortaya koyarak, bir önceki seneye göre gözlemlenen değişimleri analiz ederken il bazlı sonuçlarıyla turizm bölgeleri arasındaki farklılıkları tespit ediyor. Bu analizleri turizm sektörü oyuncuları ve kamu ile paylaşarak danışmanlık veren Mastercard, bir yandan Michelin Guide ile gerçekleştirdiği iş birliği ile gastronomi alanında Türkiye’nin yeni bir alan açmasına destek oluyor ve Paha Biçilemez platformu üzerinden hem yabancı hem yerli turistlere benzersiz deneyimler sunarak, popüler Türkiye destinasyonlarına ilgiyi artırmak için çalışıyor.