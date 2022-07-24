Türkiye'ye dolar akacak! Büyük müjde geldi

Türk turizm sektörünün en önemli gelir kalemlerinden biri olan düğün turizmi şimdiden pandeminin izlerini sildi. İki yıllık aradan sonra destinasyon düğünlerinde yeniden gözde olan Türkiye, yılın ilk 7 ayında 2019 rakamlarını yakalamayı başardı. Bu yıl sonunda hem düğün sayısı hem de gelir bakımından rekorların kırıldığı 2019'un aşılacağını belirten sektör temsilcileri, Türkiye'yi destinasyon düğünlerinde ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyor. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Hindistan, Pakistan ve Azerbaycan'dan 1.000'den fazla düğüne ev sahipliğini yapacak olan Türkiye, bu alandan 500 milyon doların üzerinde gelir elde edecek.

2019 rakamları aşılacak

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Kurucu Başkanı ve Uluslararası Etkinlik Derneği'nin (International Live Events Association-ILEA) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Tepeler, destinasyon düğünlerinin yıla hızlı bir başlangıç yaptığını söyledi. 7 ayda 2019'u yakaladıklarını, bu yıl sonunda ciro ve düğün sayısında 2019'un aşılacağını anlatan Tepeler, 1.000'in üzerinde çiftin Türkiye'de mutluluğa 'evet' diyeceğini kaydetti. Tepeler, "Hoşgeldin partisi, kına gecesi ve düğün olmak üzere üç farklı etkinlik düzenliyoruz. Sadece tek bir organizasyonun minimum etkinlik bütçesi 100 bin dolardan başlayıp talebe göre 5-6 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu düğünlerin ekonomiye yıllık katkısı minimum 500 milyon doları aşacak" dedi.

En büyük gelir Hintlilerden

Türkiye'ye düğün yapmak için en çok Körfez ülkelerinden talep aldıklarını anlatan Tepeler, "Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran şu anda ilk üçte yer alıyor. Bunu Hindistan ve Pakistan takip ediyor. Hintliler için düğün çok önemli ve lüksü seviyorlar. O nedenle Hindistan'dan gelen çiftlerin düğünleri milyon dolarları buluyor" ifadelerini kullandı.

Ortalama 7 gün kalıyorlar

Düğünlere 100 ila 1.000 arasında misafirin geldiğini aktaran Meltem Tepeler, gelenlerin minimum 3 gün konakladığını aktardı. Tepeler, "3 gün sadece düğün etkinliği için konaklıyorlar. Sonrasında muhakkak farklı şehirleri de görmek istiyorlar. Ortalama konaklamaları 7 günü buluyor" dedi.

Düğüne gelip ev alıyorlar

Düğün turizminin sadece etkinlik sektörüne değil, otellerden yeme-içme ve perakendeye kadar birçok sektöre katkı sunduğuna dikkat çeken Tepeler, "En lüks otelleri tercih eden düğün misafirleri sadece konaklama ve yemeiçme için günlük 1.000-1.500 dolar harcıyorlar. Ayrıca alışveriş için ayırdıkları bütçelerini de dahil ettiğimizde günlük harcamaları 4-5 bin doları bulabiliyor" diye konuştu. Düğün için gelen misafirlerin daha sonra tatil yapmak için de ülkemize geri geldiğine dikkat çeken Tepeler, "Hatta buraya gelip ev alan misafirlerimiz dahi var. Geçen hafta düğün için gelen bir İranlı misafirimiz İstanbul'dan 1 milyon dolara daire aldı" şeklinde konuştu.

2023 kontratları yapıldı

Destinasyon düğünlerinde yükseliş ivmesinin önümüzdeki yıl da devam edeceğini aktaran Tepeler, "Şimdiden 2023 için talep almaya başladık. Bazı düğünlerin kontratları imzalandı. Gelecek yıl, bir aksilik yaşanmadığı takdirde yeni rekorlara imza atacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Destinasyon düğünlerinde Türkiye'nin hâlâ ilk 10'da yer almadığını anlatan Tepeler, "Bu alanda en güçlü rakibimiz Dubai. Hedefimiz ise en kısa sürede ülkemizi ilk 10'a sokabilmek" dedi.

Kapadokya da öne çıkmaya başladı

Türkiye'de düğünlerin en gözde lokasyonunun İstanbul olduğunu anlatan Tepeler, "Özellikle boğaz hattı otellerİ en çok talep gören yerler. Ayrıca lüks segment otellere ve kır düğünlerine de talep var" dedi. İstanbul'u Antalya ve Bodrum'un takip ettiğini aktaran Tepeler, "Son dönemde Kapadokya da önemli bir destinasyon olarak öne çıkmaya başladı" diye konuştu.