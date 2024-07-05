Türkiye'ye dikkat çeken Merih Demiral tespiti: Bunu ne zaman göreceğiz?

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak göstermişti. Bu hareketi nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu için verilen ceza belli oldu. UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a iki maç ceza verdi.

Verilen kararla ilgili konuşan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av.Yaşar Baş, UEFA ve FIFA'nın korsan bir oluşum haline geldiğini söyledi.

Yaşar Baş yaptığı açıklamada, "Kaçıncı defa söyleyeceğim… Detaylar da gezinmek, pis işlerini tartışmak zaman kaybı. UEFA ve FİFA hiç bir resmiyeti olmayan korsan ve mafya kuruluştur. Bunu ne zaman göreceğiz?" dedi.