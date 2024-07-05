  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye'ye dikkat çeken Merih Demiral tespiti: Bunu ne zaman göreceğiz?
Spor

Türkiye'ye dikkat çeken Merih Demiral tespiti: Bunu ne zaman göreceğiz?

Yeniakit Publisher
2024-07-05 19:30:00 -
Türkiye'ye dikkat çeken Merih Demiral tespiti: Bunu ne zaman göreceğiz?

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Avusturya karşısında iki gol kaydettikten sonra bozkurt selamı vererek sevincini kutlayan Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezaya tepki gösterdi.

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak göstermişti. Bu hareketi nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu için verilen ceza belli oldu. UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a iki maç ceza verdi.

Verilen kararla ilgili konuşan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av.Yaşar Baş, UEFA ve FIFA'nın korsan bir oluşum haline geldiğini söyledi.

Yaşar Baş yaptığı açıklamada, "Kaçıncı defa söyleyeceğim… Detaylar da gezinmek, pis işlerini tartışmak zaman kaybı. UEFA ve FİFA hiç bir resmiyeti olmayan korsan ve mafya kuruluştur. Bunu ne zaman göreceğiz?" dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika Merih Demiral açıklaması: Kararımızı verdik
Başkan Erdoğan'dan son dakika Merih Demiral açıklaması: Kararımızı verdik

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan son dakika Merih Demiral açıklaması: Kararımızı verdik

Mete Yarar, Merih Demiral'a verilen ceza sonrası konuştu: Helal olsun
Mete Yarar, Merih Demiral'a verilen ceza sonrası konuştu: Helal olsun

Spor

Mete Yarar, Merih Demiral'a verilen ceza sonrası konuştu: Helal olsun

Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Gündem

Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu
Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu

Gündem

Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23