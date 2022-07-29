Türkiye'ye dev yatırım! Yarım milyar doları bulacak... Seneye ise patlayacak

2022'nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı. Böylelikle, Türk oyun sektörü Avrupa'da en çok yatırım alan ülke oldu.

Bloomberght'de yer alan habere göre, 2022 ilk yarıyılında oyun sektörüne yapılan yatırımlar 333 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı genelinde oyun sektörü, 266 milyon dolar yatırım almıştı. Dolayısıyla sektör bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın toplamını geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu yılın ilk 6 ayında aldığı 333 milyon dolar yatırım tutarı, Türk oyun sektörünü aynı zamanda, Avrupa'da en çok yatırım alan ülke yaptı. Türkiye'nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada, Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Oyun sektöründe en yüksek yatırımı alan girişimler sırasıyla, 255 milyon dolar ile Dream Games, 55 milyon dolar ile Spyke Games ve 10 milyon dolar ile metaverse oyunu Angelic oldu.

“Türk oyun sektörü bu yılı 500 milyon dolar yatırımla kapar”

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla yatırım göreceklerini söyledi. Rifat Tellioğlu “Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021'in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca ilk yarıyılda Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Her 4 dolardan 1'ini yine oyun sektörü aldı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını ise oyun sektörü aldı. 2021 yılında olduğu gibi bu yılın ilk yarıyılında da Türkiye'de yapılan toplam yatırımın dörtte biri, oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi olan Türkiye, toplam girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlarda ise Avrupa'da 4. sırada yer aldı.

İlk sırada en yüksek yatırımı alan teslimat sektörünün ardından, oyun sektörü onu takip etti. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımı geçti.

2022'nin ilk yarıyılında 160 tane Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zekâ ve makine öğrenmesi sektörleri geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zekâ sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu.

Global oyun pazarı 200 milyar dolara koşuyor

Türk oyun pazarının, sektörel pazar büyüklüğü ise geçen yıl 1,2 milyar dolara yükselmiş, oyuncu sayısı ise 42 milyon olmuştu. Pandemide yüksek ivme kazanan oyun sektörünün geçen yıl, global pazar büyüklüğü ise 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun 90 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Global pazar büyüklüğünün bu yılın sonunda 200 milyar dolara ulaşması bekleniyor.