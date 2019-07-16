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Türkiye'ye dev yatırım! Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyorlar

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çinli yetkililerin Antep fıstığı ve kuru meyve için Türkiye'ye geleceğini söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 23:58
Türkiye'ye dev yatırım! Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyorlar

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çin’den Gaziantep'e alım heyeti geleceğini belirtti

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Çin’den Gaziantep'e alım heyeti geleceğini belirterek, heyet ile Çin’e ihracat yapma yeterliliğine sahip firmaların ticari görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.

Birlik Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da Çin'den bir heyetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geleceğini aktardı.

Yüksek talep bekleniyor

Çin’in önemli kuruluşlarından birisi olan "COFCO Sundry" adına kente gelecek ticari heyetin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında ilgili sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yapacağını vurgulayan Çıkmaz, "Heyetin özellikle Antep fıstığı başta olmak üzere fındık, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı yapmak istediği tarafımıza bildirilmiştir. İkili görüşmelere katılmak isteyen firmalarımızın birliğimiz genel sekreterliğine müracaat etmesi ve söz konusu toplantı için gerekli randevu talebini oluşturması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yazışmalar sürüyor

Çıkmaz, Çin'in Türkiye ve Gaziantep için önemli ve büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, "3-4 yıldır Antep fıstığı alımını durduran Çin, konuyla ilgili gerekli temasların sağlanması ve anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte Antep fıstığı ithalatına da izin verecektir. Bu hususla ilgili bakanlığımızla gerekli yazışmalarımız sürüyor. Çin’den gelecek olan nitelikli alım heyetinin Antep fıstığıyla ilgili taleplerinin yüksek olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çıkmaz, Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilen yeni anlaşmalar sonucu bu ülkeye yeniden Antep fıstığı ihracatının önünün açıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sektörümüz için Çin büyük bir pazar. 25 Temmuz’da Gaziantep’e gelecek olan alım heyeti ile Çin’e ihracat yapma yeterliliğine sahip firmalarımızın ikili görüşme yapması sağlanacaktır. 2018'in ilk altı aylık diliminde Türkiye genelinden 21 milyon 815 bin 862 dolar, Güneydoğu'dan ise 13 milyon 636 bin 124 dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapılmıştı. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise 80 milyon 445 bin 735 dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde Güneydoğu’dan Antep fıstığı ihracatı 49 milyon 711 bin 516 dolar olarak kayıt altına alındı."

Geçen yıl 93 ülkeye Türkiye'den 105 milyon 659 bin 771 dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildiğine işaret eden Çıkmaz, bu dönemde en büyük Antep fıstığı alıcılarının 30 milyon 147 bin dolarla İtalya, 16 milyon 966 bin dolarla Almanya, 6 milyon 65 bin dolarla İsrail olduğunu bildirdi.

Çıkmaz, kuru kayısının da kuru meyve sektörünün en önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını belirterek, bu yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye'nin 113 milyon 766 bin 595 dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:58
  1. Gaziantep
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