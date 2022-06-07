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Dünya Türkiye’ye demokrasi nutukları çekenler 14 yıldır AİHM kararını uygulamayan Yunanistan’a suspus
Dünya

Türkiye’ye demokrasi nutukları çekenler 14 yıldır AİHM kararını uygulamayan Yunanistan’a suspus

Dünyanın gözü önünde mültecileri ölüme iten Yunan barbarların hukuk tanımazlığının en önemli delillerinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 14 yıl önce İskeçe Türk Birliği (İTB) hakkındaki kararını uygulamama inadı sürerken sık sık Türkiye’ye demokrasi havarisi kesilenler bu konuda suspus kalmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:08:00 -
Türkiye’ye demokrasi nutukları çekenler 14 yıldır AİHM kararını uygulamayan Yunanistan’a suspus

ÇINAR DEMİR  ANKARA

İTB heyeti, Yunanistan’ın AİHM kararlarına uymaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri, 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi, Avrupa Konseyi’ne şikayet etti. İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, şikayet sonrası Akit’e yaptığı açıklamada, “Talebimiz; Yunanistan’ın 14 yıldır uygulamadığı AİHM kararlarını uygulayarak haklarımızın iade etmesi ve 1983 yılından bu yana süren haksızlığın, adaletsizliğin sona erdirilmesi” dedi.

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