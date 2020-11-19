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Dünya Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili Karsten Hilse'yi yere yatırdı, ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 07:28:00 - 2020-11-19 07:52:51

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Enfeksiyon Koruma Yasası'nın sertleştirilmesi için hazırlanan tasarıyı protesto etmek amacıyla binlerce kişi Meclis binasının yakınındaki Brandendenburg Kapısı’nın önünde toplandı.

Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine polis göstericilere müdahale etti.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan ve TOMA’ları hazır tutan polis gösteriyi sonlandırmak için protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Şişeler ve maytap atan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis birçok protestocuyla birlikte, AfD Milletvekili Karsten Hilse'yi de ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

O anlara ilişkin görüntüler ise diğer protestocuların kameralarına yansıdı. Hilse ve partisi, görüntüleri Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi.

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