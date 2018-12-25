Türkiye'ye dava açan Cem Uzan 'dönmek' istiyor!

AFP'nin haberine göre Cem Uzan, geçtiğimiz hafta Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma, davasını kazandı.

Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, kazandıklarını iddia ettiği dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmek istiyor

Avukat Pujos, Cem Uzan'ın, TMSF ile anlaşmaya giderek Türkiye'ye geri dönmek istediğini söyledi.

TMSF'nin tavrını bekliyor

Pujos, "Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF'nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Vaktinin büyük kısmını mahkemelere savunma hazırlamakla geçiriyor"

Avukat Pujos, Euronews'in "Cem Uzan'ın Fransa'da günleri nasıl geçiyor, neler yapıyor?" sorusuna, "Müvekkilim bütün sadeliğiyle Paris’te hayatını sürdürmeye çalışıyor. Vaktinin büyük bir kısmını, Fransız mahkemeleri için savunmasını hazırlamakla geçiriyor. Cem Uzan, Türkiye devletiyle bir anlaşmaya varabileceğini umut ediyor." cevabını verdi.