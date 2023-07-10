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Gündem Türkiye’ye çok önemli "10 Temmuz" uyarısı! Asıl onlar tehlikede
Gündem

Türkiye’ye çok önemli "10 Temmuz" uyarısı! Asıl onlar tehlikede

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:50:00 -
Türkiye’ye çok önemli "10 Temmuz" uyarısı! Asıl onlar tehlikede

Meteorolojik kaynaklar tarafından Karadeniz bölgesine yeni bir uyarı daha geldi. Hava Forum tarafından il il yapılan uyarıda, "Pazartesi öğlen ve akşam arası Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sel riski bulunmaktadır. Dere yataklarından uzak durulmalı... " ifadelerine yer verildi.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'de Karadeniz bölgesine yönelik uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Dün Zonguldak ve Bartın'da yaşayan vatandaşlar aşırı yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Şehir merkezleri başta olmak üzere birçok köyde aşırı yağmurlar nedeniyle yollar ve evler büyük zarar gördü. 

İl il 10 Temmuz uyarısı yaptılar

Hava Forum tarafından da Karadeniz bölgesine yönelik yeni bir uyarı yapıldı. İl il isim verilerek yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

"Dikkat: Pazartesi öğlen ve akşam arası Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sel riski bulunmaktadır. Dere yataklarından uzak durulmalı... " 

 
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