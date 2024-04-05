Türkiye'ye çok büyük altın müjdesi! Tonlarca olduğu tahmin ediliyor

Kırklareli‘nin Korfaz ilçesine bağlı Kula köyünde 18,2 hektarlık alanda altın ve gümüş madeni için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı’ verildi.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılacak altın ve gümüş madeni projesinde bir yılda 310 bin 481 ton malzeme çıkartılması planlanıyor. Bunun 123 bin 750 tonunun cevher olması beklenirken 186 bin 731 tonunun ise atık, yani pasa olması planlanıyor.

Karar Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 3 Nisan’da duyuruldu. Kamuoyuna yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi, Kula Köyü Mevkiinde S:86850 ruhsat no.lu sahanın 18,2 hektarlık bölümünde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘S:86850 Ruhsat No.lu Altın-Gümüş Madeni (Ocaktan Alınacak Malzeme Miktarı: 310.481 ton/ yıl (123.750 ton/yıl Cevher + 186.731 ton/yıl Ekonomik Olmayan Kayaç/ Pasa)’ projesine İl Müdürlüğümüzce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı‘ verilmiştir.”

Kaynak: Patronlar Dünyası

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