Türkiye'ye canlı yayında küfreden Hollandalı gazeteci ağzının payını aldı

Hollandalı eski futbolcu ve gazeteci Johan Derksen, Feyenoord takımının Türkiye kökenli oyuncusu Orkun Kökçü'nün Türk Milli Takımı'nı seçmesine tepki gösterdi. Türkiye için Hollanda dilinde ağır bir küfür olan 'Kutland' ifadesini kullanan Derksen'e sosyal medyadan tepki yağdı.

"Hollanda'ya hakaret' dedi

Kökçü'nün Hollanda'da doğup, büyüdüğünü ve bu ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, onun Türk Milli Takımı'nı seçmesinin "Hollanda'ya hakaret olduğunu" savundu.

Türkiye için küstah sözler

Hollandalı yorumcu, "Şimdi insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak. Biri bunu bu çocuğa açıklayabilir mi?" dedi.

'Kutland' ifadesini kullandı

Derksen, Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda "değersiz, kötü ülke" anlamına da gelen "Kutland" ifadesini kullandı.

Daha önce siyasi görüşünü, "sağcı" olarak açıklayan Hollandalı yorumcu, aşırı sağcıların sıkça dile getirdiği "çifte pasaport" konusunu açarak, şöyle konuştu:

Sosyal medyadan tepki yağdı

"Çift pasaportlu birisiyle ilgili bir sorun olduğunda koro halinde 'Ama biz Hollandalı'yız. Hollanda pasaportumuz var' diye bağırıyorlar. Sonra da Türkiye'ye gidiyorlar. Ee? Orası bir 'kutland.' Eğer muhalif bir görüşe sahipsen orada yargılanmadan hapse atılabiliyorsun. Böyle bir ülkede bu tür bir şeye dahil olmak ister misiniz?"

Johan Derksen'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine sosyal medyada yoğun tepki geldi.