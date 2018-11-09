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Türkiye'ye çağrı yaptılar! 'Yanımızda olurlarsa onların kökünü kazırız'

Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan ÖSO'nun bileşenlerinden olan 23'üncü Tümen komutanlarından Muhammed Semir Birej, Türkiye'nin desteklemesi halinde PKK'nın kökünü kazıyacaklarını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 18:21
Türkiye'ye çağrı yaptılar! 'Yanımızda olurlarsa onların kökünü kazırız'

Suriye'nin Azez bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden 23'üncü Tümen komutanlarından Muhammed Semir Birej, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda görev almayı ve sınır hattını terör örgütü PYD/PKK´dan temizlemek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıklarını hatırlatan Birej, her iki harekat ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırıldığını ifade etti. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan bölgelere geri dönüşlerin sağlandığını ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Birej, şimdi isteklerinin Fırat'ın doğusunun da benzer şekilde temizlenmesi olduğunu kaydetti.

"Türkiye yanımızda olursa PYD/PKK'nın kökünü kazırız"

23'üncü Tümen olarak TSK'nın düzenleyeceği her türlü harekata katkı sunmak istediklerini dile getiren Birej, "Türkiye yanımızda olursa, Afrin'de olduğu gibi Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerini de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarırız. Biran önce Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesini istiyoruz. 23'üncü Tümen ve diğer ÖSO gruplarının tamamı terör örgütü PYD/PKK'nın kökünü kazımak istiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:21
  1. Ordu
  2. Suriye
  3. ÖSO

YORUM YAZ

  • KültigenKültigen4 dk önce
    Emir arkadasim Özgür Suriye Ordusunu Türkiye destekliyor,tahmin ediyorum sen TERÖR gruplarini karistirdin, nasilki Emperyalist USASuriye ve irak ta PYD terör örgütünü destekliyorsa,Türkiye de Suriyede Özgür Suriye Ordusunu destekliyor, Simdiye kadar Suriyede yapilan operasyonlar Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yapilmistir.
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL14 dk önce
    emir! terörist derken! ne ayaksın? biz bunların dediği ile hareket etmeyiz de, onların bölgesinde temizlik yaparız. Ama biz senin üslubunu anlayamadık.
  • emiremir1 sa önce
    CESARETI NERDEN ALIYOR BU TERORIST KOCAAA TURKIYE CUMHURIYETINE CAGRI YAPIYOR IYIMI
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