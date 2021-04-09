Türkiye'ye bildirim yapıldı! Savaş gemilerini gönderiyorlar

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama gelmiş, "Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz" açıklamasında bulunulmuştu.

İki ülke operasyon hazırlığı yaptığı Donbass bölgesine askeri sevkiyatı sürdürürken sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı.

Türkiye'ye bildirim yaptılar

ABD ordusu ise Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirilmişti. Gelişmeler sonrası ABD, bölgeye iki adet savaş gemisi göndermeye karar verdi. Bunun için de Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.