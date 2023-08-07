Türkiye'ye BAE'den kötü haber! İlişkiler yoluna girdi ama bu gelişme hiç iyi olmadı

Haziran ayında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı pandemi öncesinin yüzde 20 altında kaldı. İlk 6 aylık verilere bakıldığında ise Rus turist sayısı pandeminin yüzde 3,5 altında. Haziran ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olan Rusya’dan 819 bin 844 kişi geldi. Yılın ilk yarısında Türkiye’yi 2,6 milyon Rus turist ziyaret etti.

Ekonomim.com'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, Türkiye’deki artan fiyatlardan sıklıkla şikayet eden Rusların en çok seyahat ettiği ülke Türkiye olsa da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tayland’ın bu ülkedeki pazar payını hızla artırdığı belirtiliyor. Rusya’dan gelen turist sayısında önceki yıla göre artış olsa da pandemi öncesine dönüş olmadığını belirten turizmcilere göre BAE, Türkiye’ye rakip olarak ortaya çıkıyor. Rublenin değer kaybetmesi, Ukrayna ile süren savaş, Rusların bütçesini zorladı. Türkiye’de 3-4 yıldızlı otellere ve günlük kiralık evlere talep kayması yaşanırken, Rus acenteler, Türkiye’nin yüzde 20 daha pahalı olması sebebiyle BAE’ye Rus turist sayısında bu yıl da rekor kırılacağını belirtti. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yılın ilk yarısında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısındaki asıl büyümenin İstanbul’a yapılan kısa süreli seferlerden kaynaklandığını, Antalya’nın toplam seferlerdeki payının ise yüzde 50’ye düştüğünü açıkladı.

İstanbul’a 2022’nin ilk 6 ayında 526 bin 995 Rus turist gelirken, 2023’te bu rakam 1 milyon 100 bin oldu. İstanbul, Rus turist bakımından ilk 6 ayda 2019 rakamlarını yeniden gördü. Ancak bu yükselmenin asıl sebebi Avrupa’ya doğrudan uçamayan Rusların İstanbul’dan aktarma yapıyor olması. Antalya’ya ilk 6 ayda gelen Rus turist sayısı da 1 milyon 300 bin oldu. Pandemi öncesi 2 milyon 112 bin rakamını yakalayamadı.

İlk yarıda BAE’ye 800 bin Rus gitti

İlk 6 ayda, 554 bini Dubai’ye olmak üzere, 800 bin Rus turist Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat etti. Bu rakamla Rusya, BAE’de Hindistan’ın ardından üçüncü pazar durumuna yükseldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Maya Lomidze, Türkiye’nin ilk kez Rusya vatandaşları için en pahalı tatil ülkelerinden biri haline geldiğini açıkladı. Türkiye bu sıralamada, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından geliyor.

Rusya’dan Türkiye’ye iki kişilik ortalama tur fiyatı bugün 183- 185 bin ruble civarında. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan ise Türkiye turlarının Maldivlerle aynı seviyeye geldiğini, birçok Rus turistin artık Türkiye’den yüzde 25-30 ucuz olan Birleşik Arap Emirliklerini tercih ettiklerini söyledi. Rusya’da faaliyet gösteren çevrimiçi seyahat acentesi Travelata’nın verilerine göre BAE’nin bu yaz, Rusya’dan yapılan seyahat için ortalama tutarın değişmediği tek ülke olduğunu ve BAE’ye rezervasyonlarda dört kat arttığını kaydetti.

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Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Rusya-Türkiye arasında tarifeli ve charter uçuşlarının sayısının geçen yıla göre yüzde 50’den fazla arttığını belirterek, “Ancak tur fiyatlarındaki artış turist trafiğini azalttı. En iyi sonuç, geçen yılki rakamın tekrarlanması olur. Türkiye’yi geçen sene 5,2 milyon Rus turist ziyaret etti” dedi. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı İlya Umanskiy, yaz turları fiyatlarının yüzde 47 artması nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının, daha önce 7 milyona çıkacağı yönündeki tahminlere rağmen 2023’te geçen yılki seviyesinde kalarak yaklaşık 5 milyon kişi olabileceğini belirtti. Türkiye tatili fiyatlarında ve ulusal para birimimizin kurunda meydana gelen değişiklikler nedeniyle şimdilik bu tahminler gerçekleşmiyor. Türkiye’de fiyat önemli ölçüde arttı. Türkiye’de yaz tatili fiyatındaki artış yüzde 47’ye ulaştı. Bu yıl turist akışı ile ilgili yaklaşık olarak geçen yılki rakamlarda kalınacak” diye konuştu.

Bağlıkaya: 2019 yılının gerisindeyiz

2023 yılının ilk 3 ayına iyi başladıklarını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da mayıs ayının aynı ivmeyle devam etmediğini, özellikle Rusya pazarında düşüş yaşandığını ifade etti. Rusya pazarında haziran ayında düzelme olduğunu belirten Bağlıkaya, hâlâ 2019’un gerisinde olduklarını vurguladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ise Rusya pazarının eksiğini kapatabilecek başka bir pazar olmadığını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürdüğüne dikkat çeken Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ve Antalya’nın önemli pazarları şu anda kendi aralarında savaş halindeler. Bu durum turizmi de etkiliyor. Ukrayna’da 1 milyon kişiyi geçmiştik, şimdi ise yaklaşık yüzde 90’a yakın bir düşüş var. Rusya’da 2019’da ülke genelinde 7 milyon, Antalya’da 6 milyon rakamlarını görmüştük. Antalya için geçen yıl başarı saydığımız rakam Ruslar için 3,5 milyondu, bu yıl da 3,5 milyon Rus gelirse başarılı sayacağız kendimizi. Gelişleri Rusya’daki ekonomik zorluklar etkiliyor. Hatta daha önce bizim otellerimizde defalarca konaklamış, Antalya’yı bilen Rus turistler bu yıl günlük kiralık evlerde kalıyor.”

Vize zorluğuna rağmen Rusların, Avrupa talebi arttı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, vize kolaylığının kaldırılması dahil mevcut zorluklara rağmen Rus turistlerin Avrupa destinasyonuna olan talebinin, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtti. Gorin, “2023’te, Avrupa’ya seyahat talebinde artış görüyoruz. Vize kolaylığının kaldırılmasına ve belge inceleme süresinin artırılmasına rağmen Rus turistler Avrupa’nın popüler destinasyonlarını seçiyorlar. Burada İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Kıbrıs ve diğer ülkeler gösterilebilir” ifadesini kullandı. Rusya’dan şu anda Avrupa ülkelerine doğrudan seferlerin yapılmaması nedeniyle aktarmalı uçuş sayısının da arttığını anlatan Gorin, Rus turistlerin Avrupa’ya gitmek için İstanbul, Erivan, Bakü ve diğer şehirler üzerinden aktarmalı uçuş yapmak zorunda olduğunu anımsattı. Gorin, “Ancak 2019’la kıyaslandığında, Avrupa’ya giden Rus turist sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaklaşık yüzde 75-80 azalma var. Ama bu yıl turistlerin bazı destinasyonlara geri dönme eğilimi var” diye ekledi.