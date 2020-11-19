Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye ile ilgili küstah bir tehdit geldi. Maas "Aralıktaki AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.
Doğu Akdeniz tehdidi
Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.