  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Dünya

Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:44:00 -
Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye ile ilgili küstah bir tehdit geldi. Maas "Aralıktaki AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz tehdidi

Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliy..
İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!
Gündem

İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi...
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay