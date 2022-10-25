Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’yı sıkıştırmak isteyen ABD, önce baskı yaparak Türk bankalarının Rusya’nın 2017’de kabul edilen yasa ile kurulan ulusal ödeme sistemi Mir’den çıkmasını sağladı.

ABD Terör Finansmanı ve Mali Suçlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg, Türkiye’de bankaların üst düzey yöneticileri ve iş dünyasından isimlerle de buluştu.

Gündeminde Rusya ile Türkiye arasında süren ticari ilişkiler vardı. tv100.com yazarı Özkan Tamirak, merak edilen bu ziyaretin perde arkasını yazdı.

"Gömülü işlem yapmayın"

Rosenberg'in bankaların ve kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir takım toplantılar düzenlediğini yazan Tamirak, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda Rosenberg bankacılara şunları söylemiş: 'Gömülü işlem yapmayın. Şirket açan Rus iş adamlarını iyi inceleyin. Örtülü ödeneklerden kaçının.'

"Rusya ve İran ile ticarette "dikkatli olun" mesajı vermiş

Rosenberg, Türkiye temaslarında reel sektörün temsilcileriyle de bir araya gelmiş. Öğrendiklerime göre, burada gündem sadece Rusya değil İran da varmış. İş dünyasına Rusya ve İran ile ticari ilişkilerde dikkatli olun mesajı vermiş.

Türkiye’nin ilgili kurumları, bankaları, iş yapmak isteyen, hesap açmak isteyen Ruslar'la ilgili çok titiz çalışma yürütüyor. Tüm bilgileri, belgeleri kontrol ediliyor. Firma ise sermayelerine, kuruluş amacına; birey ise oturma iznine kadar tüm detaylar mercek altına alınıyor.

Ayar verme zamanı geçti

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması anlamında çok kritik pozisyonda bir ülke. Rusya ile en rahat temas kurabilen Türkiye, belli ki ABD’nin çok çok yakın radarına girmiş. Ne olursa olsun Türkiye, her türlü çıkarını koruyabilecek kadar büyük bir ülke. Ayar verilip, mesajlar iletme zamanları çoktan geçti bile…"