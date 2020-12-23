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Dünya Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu
Dünya

Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Türkiye Libya'da meşru hükümeti desteklerken, BAE terörist Hafter'e açık destek vermeye devam ediyor. BAE’ye yerleşen Trablus Devrimci Tugayları’nın komutanı Heysem Tacuri, hakkındaki yakalama kararına rağmen ülkeye dönerek askeri liderlerle temasa başladı. Bunun, BAE'nin Libya'daki darbeye hazırlık olduğu ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 07:29:00 - 2020-12-23 07:37:41
Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrol ettiği bölgelerde bir süredir yeni çatışma sinyalleri veriliyor. İddialara göre; Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli bir darbe hazırlığı var. Gözler ülkeden bir yıl önce ayrılıp Trablus’a geri dönen Hesem Tacuri ve Mehdi El-Berğusi ismine çevrildi. Yetkililerin, tüm hareketlerini markaj altına aldığı iki ismin, bölgede aktif faaliyette olduğu belirtiliyor.

Trablus Devrimci Tugaylarının Komutanı Heysam Tacuri, 2019 yılında Libya’yı terk etmiş ve BAE’ye yerleşmişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)’nin Savunma Bakanı olduğu dönemde ‘Barak Sati Karargahı Katliamı’dan sorumlu tutulan Mehdi Berğusi de Trablus’tan ayrılmıştı. Bu iki ismin tekrar Trablus’a dönmesi şüphe uyandırdı. Berğusi, Trablus İstinaf Mahkemesi’nin hakkında verdiği karar istinaden kendisini ‘meşru savunma bakanı’ ilan ederken, Tacuri ,UMH’ye karşı ağır suçlamalar yöneltti.

Olası bir çatışmayı Türk üssüne sıçratacak

Hesem Tacuri, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkarmasına rağmen başkent çevresindeki bölgelerde askeri liderlerle görüşmeyi sürdürüyor. Ülkede polis ya da ordu olmadığını öne süren Tacuri, Trablus’ta da güvenliğin olmadığını iddia ediyor. Tacuri, Trablus’un giriş ve çıkışları dahil birçok bölgede silahlı milislerini konumlandırmış durumda. Türk güçlerinin konuşlandığı Vatiye Üssü yakınlarındaki Uceylat’ı ziyaret etmesinin de olası bir çatışmayı üsse sıçratmayı hedeflediğini gösteriyor. Trablus’ta yeni gelişen olaylar BAE’nın desteklediği Hesem Tacuri vasıtasıyla Libya’nın batı tarafını çatışmaya sürükleyeceğe benziyor.

BAE, Libya'da savaş başlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Ortadoğu’da terör trafiğini yöneten Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, yeni nesil bir topçu roket sistemi ile Libya’daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı. BAE’nin Hafter’e Sırp yapımı “Morava” topçu roket sistemi sağladığı belirtiliyor. 2011’de tasarlanıp geçen Kasım’da Sırp ordusunda servise giren Morova’nın ikinci kullanıcısı ise BAE ordusu. BAE’nin Libya’da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü, BAE’nin Yemen ve Libya’da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Halim Üzgün

Madem kafasını Türke tutuyor, sürtün iki taşa da Bi şeye yaramadığını görsün dünya. Bu Bi şey de bunlar Bi şey de. Bunların şeyi petrol. Bunların hepiceni
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sütçü İmamın torunu

bir avuç kıçı kırık siyonist sever nasılda İslam alemini allak bullak etmeye çalışıyor zalimler için yaşasın cehennem
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