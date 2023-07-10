  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye’ye acil 12 Temmuz uyarısı! "Maalesef" denilerek duyuruldu
Gündem

Türkiye’ye acil 12 Temmuz uyarısı! "Maalesef" denilerek duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:28:00 -
Türkiye’ye acil 12 Temmuz uyarısı! "Maalesef" denilerek duyuruldu

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik 12 Temmuz duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda, "Maalesef geliyor... Hem de 2 koldan geliyor. Hem Afrika hem de Basra sıcakları yola çıktı. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcakları iyice hissedeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik hava durumu uyarıları yapılmaya devam ediliyor. 

Meteorolojik kaynaklar son olarak 12 Temmuz hakkında Türkiye'ye yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

“Maalesef iki koldan geliyor”

Hava Forum tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Maalesef geliyor... Hem de 2 koldan geliyor. Hem Afrika hem de Basra sıcakları yola çıktı. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcakları iyice hissedeceğiz. Pik günler ise cuma, cumartesi ve pazar gözüküyor. Cuma günü işyerlerinin uzaktan çalışma yapması tavsiye edilir...  
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye üretti: Almanya, Suudi Arabistan, Fransa almak için Türkiye'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Türkiye üretti: Almanya, Suudi Arabistan, Fransa almak için Türkiye'nin kapısını çaldı

Başta Almanya, Suudi Arabistan ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden çılgınlar gibi almaya başladılar: Türkiye'nin pul bibere yoğun talep gös..
Petrol devi ile dikkat çeken ortaklık, bomba hamle: petrol fışkırabilir! Kuyusundan üretim başladı
Ekonomi

Petrol devi ile dikkat çeken ortaklık, bomba hamle: petrol fışkırabilir! Kuyusundan üretim başladı

Afganistan'ın kuzeyinde petrol çıkarılması için Taliban ile Çinli şirketin ardından Petrol ve doğalgaz alanında yapılan peş peşe keşiflerin ..
Elmadan yapılan ev yapımı gece kremi tarifi: Yarım asırlık şok tarif! Yatmadan önce yapın!
Kadın - Aile

Elmadan yapılan ev yapımı gece kremi tarifi: Yarım asırlık şok tarif! Yatmadan önce yapın!

Tüm gün boyunca kirliliği ve stres altında yaşadıktan sonra, cildiniz geceleri biraz özen ve şımartılmayı hak ediyor. İşte cildinizi besleme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23