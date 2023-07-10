Türkiye’ye acil 12 Temmuz uyarısı! "Maalesef" denilerek duyuruldu

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik hava durumu uyarıları yapılmaya devam ediliyor.

Meteorolojik kaynaklar son olarak 12 Temmuz hakkında Türkiye'ye yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

“Maalesef iki koldan geliyor”

Hava Forum tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef geliyor... Hem de 2 koldan geliyor. Hem Afrika hem de Basra sıcakları yola çıktı. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcakları iyice hissedeceğiz. Pik günler ise cuma, cumartesi ve pazar gözüküyor. Cuma günü işyerlerinin uzaktan çalışma yapması tavsiye edilir...

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