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Türkiye'ye 100 bin fidan

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği(ÇEKUD), Türkiye genelinde başlattığı kampanya ile 100 bin fidan dikecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:07
Türkiye'ye 100 bin fidan

 

ÇEKUD Genel Sekreteri Cengiz Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların, diğer varlıkların haklarını en çok ihlal ettiği alanların başında çevre geldiğini belirtti.

Otomobiller, fabrikalar ve evlerden kontrolsüzce salınan gazların, kimyasal maddelerin ve atıkların, sadece insanların değil hayvanların ve bitkilerin de yaşam alanlarını yok etmeye devam ettiğini vurgulayan Kömürcü, "Dünyada her yıl çeşitli sebeplerle büyük orman alanları, insanlar tarafından yok ediliyor. Buna rağmen Türkiye olarak orman alanlarını artıran nadir ülkelerden biriyiz." dedi.

Kömürcü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle "Köklerimiz Bu Topraklarda" projesi kapsamında düzenleyecekleri etkinliğin, derneğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacağını aktardı.

"Amacımız çevre bilincinin artırılmasının sağlanması" diyen Kömürcü, yarın saat 13.00'te, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek etkinlik kapsamında, 100 bin fidan dikimi ve tohum ekimi yapılacağını söyledi.

Kömürcü, etkinliğin geleneksel hale geldiğini, "dikiliagacimvar.com" sitesi üzerinden isteyen vatandaşların her zaman fidan bağışı yapabileceğini sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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