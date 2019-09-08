Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist gelebilir
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını yumuşatmasına ilişkin, "2-3 sene içinde ülkemize 1 milyon ABD’li ziyaretçi gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.08 Eylül 2019 Pazar 10:28
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını yumuşatmasının turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Kararın turizme olumlu katkı sunacağını dile getiren Eresin, “2-3 sene içinde ülkemize 1 milyon ABD’li ziyaretçi gelebilir” dedi.
Eresin, ABD’li turistlerin kültür ve kongre turizmine önem verdiklerine; döviz bırakma potansiyellerinin yüksek olduğuna da işaret etti.
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