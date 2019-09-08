Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist gelebilir TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını yumuşatmasına ilişkin, "2-3 sene içinde ülkemize 1 milyon ABD’li ziyaretçi gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını yumuşatmasının turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Kararın turizme olumlu katkı sunacağını dile getiren Eresin, “2-3 sene içinde ülkemize 1 milyon ABD’li ziyaretçi gelebilir” dedi. Eresin, ABD’li turistlerin kültür ve kongre turizmine önem verdiklerine; döviz bırakma potansiyellerinin yüksek olduğuna da işaret etti.

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