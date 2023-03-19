Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj

Türkiye ve Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi için tarihi adımlar atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan her alanda normalleşme mesajları verdi. Bu kritik zirve Yunanistan başta olmak üzere Doğu Akdeniz'i yakından takip eden ülkelerin dikkatini çekti.

Katar'daki tokalaşma komşuyu rahatsız etti

Katar'daki bu tokalaşma Atina'da rahatsızlık oluşturmuş Akdeniz'deki gayrimeşru talepleri konusunda endişeye kapılmışlardı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias hemen ertesi gün gün uçağa atlamış soluğu Kahire'de almıştı.

Akıllara Dendias'ın yaptığı ziyaret geldi

Mısır ile Türkiye'nin normalleşmesi süreci devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 yıl sonra Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldiği o görüntü akıllara Dendias'ın yaptığı ziyareti getirdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'ye ayrı Yunanistan'a ayrı protokol

Mısır Türk Dışişleri'ne ayrı Yunanistan'a ayrı protokol uygulamıştı. Dendias daha alçak bir koltukta ağırlanması bugünden bakılınca daha bir anlam kazanıyor.

Yunanistan bayrağı yok

Bir başka detayda bayraklarda gizli. Dendias'ın ziyaretinde Yunanistan bayrağı yok. Ancak Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesi uluslararası teamüllere uygun.

İki ziyaret arasındaki farklar Doğu Akdeniz mücadelesinde Mısır faktörünün karşı cepheden uzaklaştığı algısını oluşturacak cinsten.