Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

Sebahattin Ayan İstanbul

Son dönemde İsrail’e toprak satışları ve Rum oyunları ile anılan Kıbrıs meselesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Erdoğan İSEDAK toplantısında, “Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz” sözlerine destek yağdı.

ANAVATAN KüRESEL GÜÇ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Sunat Atun, şunları dile getirdi: “Anavatanın ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumunun bu yönde olduğuna dair hiçbir endişemiz yok. Kıbrıs bir Osmanlı toprağıdır, bu gerçeğe bu gözle bakmak gerekir. Anavatanımızın bugün küresel ölçekte sahip olduğu etkin güç bizi gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yalnızca Kıbrıs meselesinde değil, küresel ölçekte ve yakın coğrafyadaki pek çok konuda Türkiye’nin kararlı dış politikasını ortaya koymaktadır.

FEDERASYONA KARŞIYIZ

Güney tarafının ise sık sık federal çözüm beklentisi dile getirdiğini, Kıbrıslı Türklerin varlığına doğrudan olmasa bile dolaylı şekilde tahammül edemediklerini biliyoruz. Ancak biz Türk tarafı olarak meclis kararıyla net bir duruş sergiledik. Kıbrıs Türk halkının devlet politikasını belirledik. Anavatanımızın da bu noktada bizimle aynı çizgide olması son derece kıymetlidir.”

UBP Gazimağusa Milletvekili Yasemin Öztürk ise şunları söyledi: “Erdoğan her zaman KKTC’nin yanında olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Onun bizim yanımızda olması, bizim için büyük bir güç ve güven kaynağıdır. Bugün gördüğünüz gibi, Filistin yalnız kaldığı için maalesef yaşananlar ortada. Gazze’deki zulüm yüreğimizi yakıyor. Biz ise Türkiye’miz sayesinde güvende yaşıyoruz.

TÜRKİYESİZ OLMAZ

Türkiyesiz bir Kuzey Kıbrıs düşünmek mümkün değildir. Sayın Erdoğan, diğer dünya liderlerine kıyasla Kıbrıs meselesini çok daha sık gündeme getirmekte ve her fırsatta desteğini açıkça beyan etmektedir. Bu da bizi hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Kısacası, Türkiye Cumhuriyeti bizim için sadece bir dost değil, varlık nedenimizdir. Türkiyesiz bir Kuzey Kıbrıs ne düşünülür ne de hayal edilir.”

Kaynak: Yeniakit