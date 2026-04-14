İBB'den boykotu delen hamle! Starbucks'a kampanya kıyağı
İBB’den boykotu delen hamle! Starbucks’a kampanya kıyağı

İBB’nin İstanbulkart üzerinden Starbucks alışverişlerine yönelik kampanya başlatması, boykot çağrılarının sürdüğü dönemde tepki çekti.

7 Ekim 2023’ten bu yana tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren boykotlar Siyonist çeteyi açıktan destekleyen firmalara ciddi sorunlar yaşatıyor. 2024 verilerine göre sadece satışları değil, hisse fiyatları da boykottan etkilenen Starbucks, 2023 senesi aynı döneme göre 110 doların üzerinde olan hisse fiyatlarının yavaş yavaş erimesine şahitlik ediyor. 26 Nisan 2024 günü borsada hisseleri 88,14 dolardan satılan şirket yüzde 15’lik bir düşüşle 16 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı. Bu kayıp 2025 senesinde de artarak devam etti.

 

Starbucks’ın boykot konusunda sembolik bir konumda olması tepkinin boyutunun fazla olmasına sebep oluyor. Starbucks kurucusu Howard Schultz'ün kişisel yatırımları ve açıklamaları boykotun temel gerekçelerini oluştururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart üzerinden yapılan alışverişlere yönelik bir Starbucks kampanyası başlattı.

İnternet sitesinden duyurulan kampanya şu şekilde tanıtılıyor: "Masterpass’e kayıtlı İstanbulkart Plus ile Starbucks Mobil uygulaması üzerinden yapacağın 500 TL ve üzeri yüklemelerde bir kahve değerinde 15 yıldız seni bekliyor! Kampanya Geçerlilik Tarihi: 08.04.2026-30.04.2026"

İBB yetkililerinin konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi beklenirken Gazze’deki katliamı destekleyen firmalara yönelik boykotu işlevsiz kılmaya yönelik kampanyaların nasıl bir izahı olacağı da merak konusu! Kaynak: Siyonist markalara yönelik boykot sürerken İBB’den Starbucks kampanyası!

Kaynak: Haksöz Haber

Yorumlar

ata

içimizdeki ahmaklar yüzünden cezaya çarptırılmayalım...

hasel

CHP,zaten ülkemizin partisi olarak,hiçbir zaman olamadı.Güven veremedi.Hizmet hiç veremedi.Milleti VEREM etti.CHP yi artım millet tanıyor ve birçoğuda UTANIYOR.
